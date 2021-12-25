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Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1

25.12.2021 15:48
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 19. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde Denizlispor ile karşılaştı.

Spor Toto 1. Lig'in 19. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde Denizlispor ile karşılaştı. Müsabakadan ev sahibi ekip 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Maçtan Dakikalar:

15. dakikada Novikovas'ın sağ çaprazdan sert şutu kaleci Hüseyin'de kaldı.

29. dakikada Mustafa'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda müsait pozisyondaki Hakan'ın sert şutu savunmadan sekerek dışarı çıktı.

37. dakikada Emircan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Hasek'in sert şutu üstten dışarı gitti.

41. dakikada sağ tarafta Orhan'a sert müdahalesi sonrası sarı kart gören Djedje hakeme itirazı sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

48. dakikada Gökhan'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Orhan'ın şutunu kaleci dışarı çeldi.

58. dakikada hızla gelişen atakta Bünyamin'in pasında topla buluşan Darri çalımlarla ilerleyerek kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 0-1

60.dakikada sağ taraftan Orhan'ınn ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte yaşanan karambol sonrası topla buluşan Olanare topu ağlara gönderdi. 1-1

64. dakikada Orhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında iyi yükselen Olanare'nin kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-1

79. dakikada Gökhan'ın uzun mesafeli pasında defans arkasına sarkan Orhan içeri çevirdi. Müsait pozisyondaki Oltan topu ağlarla yolladı. 3-1

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Murat Şener xx, Özcan Sultanoğlu xx

BB Erzurumspor: Göktuğ xx, Orhan xxx (Rosheuvel dk. 81 ?), Aykut xx, Gökhan Kardeş xx, Ufuk Budak xx (Mücahit dk. 75 xx), Estrela xx, Hasek xx, Novikovas xxx, Shala xx (Oltan dk. 46 xxx), Emircan xxx (Ahmet dk. 88 ?), Olanare xxx (Alican dk. 88 ?)

Yedekler: Szumski, Oğuzhan, Fırat, Eyüp, Yusuf

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Denizlispor: Hüseyin xx, Emre xx (Özer dk. 65 xx), Hakan xx, Leo xx, Gökhan Süzen xx, Djedje x, Muhammed Gönülaçar xx, Mustafa xx, Bünyamin xx (İlhan dk. 76 xx), Darri xx, Tusha xx (Erdal dk. 59 xx)

Yedekler: Abdulkadir, Burak, Muhammet, Asım, Bekir

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Darri (dk. 58) (Denizlispor), Olanare (dk. 60 ve 64), Oltan (dk. 79) (BB Erzurumspor)

Kırmızı Kart: Djedje (dk. 41) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Mustafa (Denizlispor), Olanare, Estrela (BB Erzurumspor) - ERZURUM

Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1

YORUMLAR
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Erzurumspor Kulübü, Denizlispor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 Denizlispor: 1 - Son Dakika
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