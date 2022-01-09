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Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Balıkesirspor: 0 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Balıkesirspor: 0

09.01.2022 18:14
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Balıkesirspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Boluspor sahasında Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Boluspor sahasında Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

25. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Berk Yıldız'ın aşırtma vuruşunda top üstten auta gitti.

27. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde havalanan ve kaleciyi geçen topu Nwankwo son anda filelere girmekten kurtardı.

45. dakikada Boluspor atağında orta sahada topla buluşarak ceza sahası içine kadar giren Berk Yıldız'ın şutunda top ağlara gitti. 1-0

90. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bregu'nun şutunda top üst direkten geri döndü.

Stadyum: Bolu Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge xx, Mehmet Kapluhan xx, Ferdi Karadoruk xx

Boluspor: Selmani xx, Arda Şengül xx, Zahit Çınar xx, Emin Bayram xx (Erkam Reşmen dk. 70 xx), Ali Keten xx, Tugay Kaçar xx (Diyar Kaba dk. 90+4 ?), Roshi xx, Abdurrahman Canlı xx, Alican Özyürek xx (Erdem Can Polat dk. 90+3 ?), Berk Yıldız xxx (Atamer Bilgin dk. 90+4 ?), Bregu xx (Diarrassouba dk. 90+3 ?)

Yedekler: Ömer Alıcı, Talha Erdoğan, Ensar Bilir

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Erdem Gökçe xx, Doğa İşeri xx, Nwankwo xx, Birol Parlak xx, Anıl Taşdemir xx (Kethevoama dk. 46 xx), Kore xx, Otoo xx (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 68 xx), Bilalli xx (Muhammed Ali Doğan dk. 68 xx), Cumali Bişi xx (Hüseyin Karabey dk. 84 ?), Halil Çolak xx

Yedekler: Yiğithan Kır, Ayberk Kaygısız, Emirhan Çakır,

Teknik Direktör: Giray Bulak

Gol: Berk Yıldız (dk. 45) Boluspor

Sarı kartlar: Cumali Bişi, Kore, Nwankwo (Balıkesirspor), Tugay Kaçar, Roshi, Abdurrahman Canlı, Ali Keten (Boluspor) - BOLU

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Balıkesirspor: 0

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Balıkesirspor, Berk Yıldız, Spor Toto, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Balıkesirspor: 0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Balıkesirspor: 0 - Son Dakika
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