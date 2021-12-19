Üye Girişi
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Bandırmaspor: 1 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Bandırmaspor: 1

19.12.2021 18:18
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Bandırmaspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Bursaspor sahasında Bandırmaspor'u ağırladı.

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Bursaspor sahasında Bandırmaspor'u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Massimo Bruno'nun uzaktan denediği şut, kalenin üstünden farklı şekilde auta gitti.

18. dakikada İsmail Yüksek'in uzaktan sert şutu kalenin üstünde auta çıktı.

42. dakikada Luka Capan ceza sahası içinde topla buluştu. Capan'ın vuruşunu Bandırmaspor defansı son anda engelledi.

43. dakikada Philippe Paulin Keny kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Erhan Erentürk pozisyonda başarılı olan taraf oldu.

48. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kerim Avcı'nın, kaleye gönderdiği sert şut yandan auta gitti.

69. dakikada Mert Yılmaz'ın pasında kale önünde topla buluşan Batuhan Kör, tek vuruşla golü aradı. Ancak top kalecinin ellerinde kaldı.

71. dakikada Matej Pucko, ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde buldu ve çok rahat bir pozisyonda topu ağlara gönderdi. 0-1

75. dakikada Elton Acolatse, sağ kanattan ceza sahasına sarktı, sert vuruşunu kaleci Gökhan Değirmenci zor çeldi.

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xxx, Emir Eray Eyisoy xxx, Mehmet Akıncık xxx

Bursaspor: Erhan Erentürk x, Onur Atasayar xx, Taha Altıkardeş xxx, Luka Capan xx (Mert Yılmaz dk. 57 xx), Nicolas Zalazar xxx, Hasan Ayaroğlu xx (Tuğbey Akgün dk. 57 xx), Burak Altıparmak xxx (Cristobal Jorquera dk. 77 xx), Massimo Bruno xxx (Batuhan Kör dk. 61 xx), İsmail Yüksek xxx, Namiq Alasgarov xx (Reagy Ofosu dk. 46 xx), Elton Acolatse xx

Yedekler: Canberk Yurdakul, Uğur Kaan Yıldız, Kerem Şen, Vefa Temel, Kubilay Sönmez

Teknik Direktör: Ali Aköz

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Lokman Gör xx, Okan Alkan xx, Caner Cavlan xxx, Allyson Aires dos Santos xx, Remi Mulumba xxx, Kerim Avcı xx (Bentley dk. 84 ?), Doğan Can Davas xx (Guy-Michel Landel dk. 69 xx), Matej Pucko xx, Philippe Paulin Keny xx, Burak Süleyman xxx

Yedekler: Hüseyin Koç, Bilal Ceylan, Süleyman Luş, Guido Koçer, Berke Görgün, Levent Ayçiçek, Artı Manaj

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Gol: Matej Pucko (dk. 71) (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Kerim Avcı, Burak Süleyman, Remi Mulumba (Royal Hastanesi Bandırmaspor), İsmail Yüksek (Bursaspor) - BURSA

Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Bandırmaspor: 1

Bandırmaspor, Kerim Avci, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Bandırmaspor: 1 - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
18:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz
18:01 Kapadokya'dan dönen tur midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı
17:52 Fenerbahçe-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
17:52 Fatih Terim topa tuttu: O hakemin yaptıklarını yanına kar bırakmayacağız
17:25 Saniyeler içinde sakalları buz tuttu! İşte 3 milyon izlenen video
17:16 Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı
17:15 Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın nişanlısından açıklama: Yılbaşında bebek yapacağız
17:14 Sumudica'dan kaybedilen Rize maçı sonrası olay sözler
16:19 Son Dakika: Kadınlar Voleybol, Dünya Kulüpler Şampiyonası'na damga vurdu
16:01 Aleyna Tilki bu sefer de duvara yazdığı yazıyla kendine küfretti
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi! Karagümrük galibiyet hasretine İzmir'de son verdi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi! Karagümrük galibiyet hasretine İzmir'de son verdi         
18:07
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru         
14:22
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor         
13:24
Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi         
11:51
Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı         
09:04
Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum         
22:08
Fırtına'nın şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor! Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, liderliği perçinledi Fırtına'nın şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor! Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, liderliği perçinledi         
18:05
Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü         
17:14
Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu         
16:52
Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta         
15:21
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Telle boğup, cesedinin yerini 3 kez değiştirmişlerdi! Kardeşi de aynı kaderi paylaştı Telle boğup, cesedinin yerini 3 kez değiştirmişlerdi! Kardeşi de aynı kaderi paylaştı         
14:29
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcumuz İrem Yaman, tekvandoyu bıraktı Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcumuz İrem Yaman, tekvandoyu bıraktı         
14:28
Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor         
14:13
Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi         
13:57
İki kadın cinayetiyle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüne takipsizlik kararı İki kadın cinayetiyle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüne takipsizlik kararı         
13:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 18:25:16. #1.11#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Bandırmaspor: 1 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement