Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 25. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
17.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor: Çağdaş Altay
20.00 Bursaspor-Tuzlaspor: Emre Kargın
16 Şubat Çarşamba:
14.30 Ankara Keçiörengücü- Balıkesirspor: Ramazan Keleş
17.00 İstanbulspor- Beypiliç Boluspor: Alper Akarsu
20.00 NasaDoge Menemenspor- MKE Ankaragücü: Burak Şeker
20.00 Altaş Denizlispor- Altınordu: Erkan Özdamar
17 Şubat Perşembe:
14.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Manisa FK: Bahattin Şimşek
14.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor- Adanaspor: Direnç Tonusluoğlu
17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika Spor