Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanın perdesi açılıyor

03.03.2022 09:30
Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Kocaelispor, Kocaeli Stadı'nda yarın saat 20.00'de Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Kocaeli)

5 Mart Cumartesi:

13.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-Nasadoge Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 MKE Ankaragücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eryaman)

6 Mart Pazar:

13.30 Adanaspor- Manisa FK (Yeni Adana)

13.30 Beypiliç Boluspor- Bursaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Tuzlaspor- İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Eyüpspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eyüp)

7 Mart Pazartesi:

20.00 Balıkesirspor-Altaş Denizlispor (Balıkesir Atatürk)

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KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Kocaeli, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika
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