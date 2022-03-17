Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçları yarın başlayacak - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçları yarın başlayacak

17.03.2022 10:19
Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçları yarın başlayacak

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta mücadelesi yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta mücadelesi yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 29. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 İstanbulspor- Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19 Mart Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor- Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 NasaDoge Menemenspor- Beypiliç Boluspor (Menemen İlçe)

20 Mart Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Manisa FK- MKE Ankaragücü (Mümin Özkasap)

16.00 Bursaspor- Balıkesirspor (Bitci Timsah Park)

19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

21 Mart Pazartesi:

19.00 Adanaspor- Eyüpspor (Yeni Adana)

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçları yarın başlayacak - Son Dakika
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