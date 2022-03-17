Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçları yarın başlayacak - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta mücadelesi yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Spor Toto 1. Lig'de 29. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
17.00 İstanbulspor- Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19 Mart Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor- Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 NasaDoge Menemenspor- Beypiliç Boluspor (Menemen İlçe)
20 Mart Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Manisa FK- MKE Ankaragücü (Mümin Özkasap)
16.00 Bursaspor- Balıkesirspor (Bitci Timsah Park)
19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)
21 Mart Pazartesi:
19.00 Adanaspor- Eyüpspor (Yeni Adana)
Kaynak: AA
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