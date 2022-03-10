Spor Toto 1. Lig'de 29. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto 1. Lig'de 29. haftanın perdesi açılıyor

10.03.2022 09:34
Spor Toto 1. Lig'de 29. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında İstanbulspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yarın saat 17.00'de Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

17.00 İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

12 Mart Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor- Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 NasaDoge Menemenspor- Beypiliç Boluspor (Menemen İlçe)

13 Mart Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Manisa FK- MKE Ankaragücü (Mümin Özkasap)

19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

14 Mart Pazartesi:

17.00 Adanaspor- Eyüpspor (Yeni Adana)

20.00 Bursaspor- Balıkesirspor (Bitci Timsah Park)

YORUMLAR
500
Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Menemenspor'un avantajı iç saha Menemenspor'un avantajı iç saha

Necmi Kadıoğlu, İstanbulspor, Spor Toto, Esenyurt, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig'de 29. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika


Son Dakika
09:28 Herzog, Avrupa'ya göndermek için İsrail gazını mı konuşmaya geldi? En uygun ve ucuz rota Türkiye
09:16 Mağazalar tek tek kapanıyor! Rus kadınları Victoria Secret'ın önünde uzun kuyruklar oluşturdu
09:08 Kar Boğaz'ı da vurdu: İstanbul Boğazı çift yönlü geçişlere kapatıldı
09:05 Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya ve Volkan tekrar bir araya geliyor mu?
08:56 Dünyanın gözü Türkiye'de: Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları bugün Antalya'da görüşecek
08:46 Çocuk parkında iple asılı bulundu! Cansız bedenin kadın hakime ait olduğu ortaya çıktı
08:41 Altın yeni güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 932 liradan işlem görüyor
08:33 Vatandaşa soruldu! Yüzde 54 "Asla oy vermem" dedi, Pazar seçim olsa Erdoğan'ın oy oranı
08:33 Rus esir askerler, Putin'e seslendi: Savaşı durdur!
08:24 İstanbul'a kamyon ve tırların giriş yasağı başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 09:41:57. #1.12#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig'de 29. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement