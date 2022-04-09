Spor Toto 1. Lig'de Play-Off derbisi - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig'de Play-Off derbisi

09.04.2022 10:31
Spor Toto 1. Lig'de Play-Off derbisi

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off yarışında yer alan Samsunspor ile Manisa FK, tarihlerindeki 4. randevuya çıkacaklar.

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off yarışında yer alan Samsunspor ile Manisa FK, tarihlerindeki 4. randevuya çıkacaklar.

Samsunspor ile Manisa FK daha önce 3 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalarda Manisa FK'nın Samsunspor'a karşı galibiyeti bulunmazken, Samsunspor 2 maçı kazandı. İki takım arasında oynanan 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ligin ilk yarısında 6 Kasım 2021'de Samsun'da oynanan karşılaşmayı da Karadeniz temsilcisi Moryke Fofana'nın golüyle 1-0 kazanmıştı.

Manisa FK ligde bu sezon oynadığı 29 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 40 puan topladı. Bu maçlarda rakip filelere 33 gol gönderen Manisa temsilcisi kalesinde ise 35 gol gördü. Manisa FK, lige kendi sahasında oynadığı son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Ligde 28 maç oynayan Samsunspor ise bu maçlarda 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 42 puan toplayabildi. Rakip filelere 45 gol gönderen Samsun temsilcisi kalesinde ise 36 gol gördü.

Yarın Manisa Mümin Özkasap Stadyumunda saat 13.30'da oynanacak karşılaşmayı Emre Kargın, Mehmet Şengül ve Emir Eray Eyisoy hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşmayı kazanan takım Play-Off hattında iddialı konuma gelecek. - SAMSUN

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off derbisi

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Kaynak: İHA

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