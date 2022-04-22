Spor Toto 1. Lig'de son 5 hafta heyecanı - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig'de son 5 hafta heyecanı

22.04.2022 10:17
Spor Toto 1. Lig'de son 5 hafta heyecanı

Spor Toto 1. Lig'de son 5 haftaya girilirken, ilk 2 sıradaki MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor Süper Lig için avantajlı durumda bulunuyor.

Spor Toto 1. Lig'de son 5 haftaya girilirken, ilk 2 sıradaki MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor Süper Lig için avantajlı durumda bulunuyor.

İlk 2 takımın Süper Lig'e yükseleceği, son 4 ekibin ise ligden düşeceği Spor Toto 1. Lig'de hafta içi oynanan 33. hafta karşılaşmalarında Altınordu'ya 3-2 mağlup olan MKE Ankaragücü liderliğini sürdürürken, Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup eden Bereket Sigorta Ümraniyespor da ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig için son 5 haftaya avantajlı giren maç fazlasına sahip 63 puanlı MKE Ankaragücü ile 60 puana sahip ikinci Bereket Sigorta Ümraniyespor'u takip eden 55 puanlı Royal Hastanesi Bandırmaspor, 54 puana sahip İstanbulspor ve 51'er puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Eyüpspor play-off barajında bulunuyor.

Maç fazlası bulunan 46 puanlı 7. sıradaki Manisa FK, play-off için maçlarını kazanıp, rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.

Düşme hattı

Toplam 4 ekibin veda edeceği 1. Lig'den ilk düşen takım Balıkesirspor olmuştu. Bursaspor'un 32 puanla rakiplerine oranla dezavantajlı girdiği son 5 hafta öncesinde 37'şer puanlı Kocaelispor ile NasaDoge Menemenspor da düşme hattında bulunuyor.

Bu takımların üzerinde 38'er puanlı Beypiliç Boluspor ile Ankara Keçiörengücü, 39'ar puanlı Altaş Denizlispor ve Gençlerbirliği yer alıyor.

Son 7 maçında mağlup olmayan ve puanını 41'e yükselten Altınordu maç fazlasıyla bu takımların üzerinde bulunuyor.

34. hafta programı

Ligde yarın başlayacak 34. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 Gençlerbirliği-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eryaman)

20.30 Bursaspor-Altaş Denizlispor (Bitci Timsah Park)

24 Nisan Pazar:

13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

13.30 Ankara Keçiörengücü-NasaDoge Menemenspor (Aktepe)

16.00 Kocaelispor-Manisa FK (Kocaeli)

20.30 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Balıkesirspor-MKE Ankaragücü (Balıkesir Atatürk)

25 Nisan Pazartesi:

14.30 Tuzlaspor- Adanaspor (Eyüp)

20.30 Yılport Samsunspor-Altınordu (Yeni Samsun 19 Mayıs)

YORUMLAR
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Altınordu, düşme hattıyla puan farkını 4'e çıkardı Altınordu, düşme hattıyla puan farkını 4'e çıkardı Altınordu, MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti Altınordu, MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti

MKE Ankaragücü, Ümraniyespor, Spor Toto, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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