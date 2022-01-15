Üye Girişi
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Manisa FK: 1 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Manisa FK: 1

15.01.2022 16:23
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Manisa FK: 1

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Denizlispor sahasında karşı karşıya geldiği Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Denizlispor sahasında karşı karşıya geldiği Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

21. dakikada Manisaspor oyuncusunu engelleyeme çalışan Denizlispor'a penaltı kararı verildi. Penaltıyı kullanan Manisaspor oyuncusu Marvin Ladji Gakpa vurduğu sert şut ile 1-0 öne geçti.

46. dakikada serbest vuruştan gelen topu karşılayan Denizlispor'lu İlhan Depe meşin yuvarlağını kaleye gönderirken Muhammed Birkan Tetik topu sol eliyle kornere çıkardı.

72. dakikada Manisaspor oyuncusu Erhan Çelenk, orta sahada aldığı topu Denizlispor ceza sahasına kadar taşıdığı sırada şut vurması engellendi.

76. dakikada Manisaspor oyuncusu Erhan Çelenk'e verilen faul kararı ardından Nizamettin Çalışkan faulü kullanarak ceza sahası içerisinde karşılayan oyunculardan meşin yuvarlağı kaleci Hüseyin Altıntaş'ta kaldı.

82. dakikada Manisaspor oyuncusu Erhan Çelenk korner vuruşunu kullanarak Marvin Ladji Gakpa karşılamasıyla kaleyle buluşmak üzere topu kaleci Hüseyin Altıntaş kurtardı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Burak Pakkan xx, Anıl Usta xx, Nurettin Dinçer Demir xx

Denizlispor: Hüseyin Altıntaş xx, Oğuz Yılmaz xx, Leo Schwechlen xx, Bünyamin Balat xx (Asım Hamzaçebi dk. 65 xx), Gökhan Süzen xx, Emre Sağlık xx, İlhan Depe xx, Brahim Darri xx, Muhammed Gönülaçar xx (Bekir Turaç Böke dk. 90 ?), Ömer Şişmanoğlu xx, Brıce Dja Djedje xx (İsmail Aissatı dk. 65 x)

Yedekler: Abdulkadir Sünger, Veton Tusha, Erdal Akdarı, Mehmet Ali Ulaman, Muhammet Özkal, Mehmet Eren Sıngın, Burak Gümüştaş

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Manisa Futbol Kulübü: Muhammed Birkan Tetik xx, Nizamettin Çalışkan xx, Marvin Ladjı Gakpa xxx, Hakan Barış xx (Nino Kouter dk. 46 x), Sadi Karaduman xx, Loick Landre xx, Muhammet Taha Şahin xx, Özgür Çek xx (Demba Diallo dk. 75 x), Serge William Tabekou Ouambe xx (Anıl Koç dk. 90+1 ?), Erhan Çelenk xx (Yasin Pehlivan dk. 85 ?), Okan Eren xx (Veli Çetin dk. 75 x)

Yedekler: Ömer Kahveci xx, Andre Alexandre Carreıra de Sousa, Yiğit Kerem

Teknik Direktör: Turgay Altay

Gol: Gakpa (dk. 22) (Manisaspor)

Sarı kartlar: Muhammed Gönülaçar, Emre Sağlık (Denizlispor) Hakan Barış, Özgür Çek, Okan Eken, Sadi Karaduman, Veli Çetin, Anıl Koç (Manisaspor) - DENİZLİ

Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Manisa FK: 1

YORUMLAR
500

Denizlispor, Manisaspor, Spor Toto, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Manisa FK: 1 - Son Dakika Spor


CHP kurultayı ertelendi! Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek CHP kurultayı ertelendi! Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:19
Yargıtay'dan miras konusunda örnek niteliğinde "hayırlı evlat" kararı Yargıtay'dan miras konusunda örnek niteliğinde "hayırlı evlat" kararı         
15:50
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi         
15:37
Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili         
14:44
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı         
11:18
Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı! Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı!         
11:05
Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi         
10:51
Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada         
10:39
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52

Son Dakika Haberleri
16:17 Kazmasının son darbesiyle havalara uçtu, topraktan değeri belirlenemeyen altınlar fışkırınca yetkilileri aradı
16:16 Otizmli gencin köpeği silahla öldürüldü, mahalle birbirine girdi
16:14 Galatasaray'ın yeni hocası zor durumda kaldı! Kadrosunda ne atan var ne de tutan
16:13 Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'in eski yarışmacısı Tunahan'a iş teklif etti
16:06 Acun Ilıcalı'nın kızları, Kartalkaya tatili dönüşü trafik kazası geçirdi
16:05 Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 131 milyar lirayı geçti
16:04 Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi
15:48 Yeni transfer Visca ilk 11'de! Lider Trabzonspor, zorlu Sivasspor deplasmanında
15:37 Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi
15:14 Yüzüne Fransız askısı operasyonu yaptıran Berksan, son haliyle Jeremy Meeks'e benzetildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 16:38:45. #1.12#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Manisa FK: 1 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement