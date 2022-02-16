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Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0

16.02.2022 22:02
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında A. Denizlispor evinde Altınordu'yu ağırladı.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında A. Denizlispor evinde Altınordu'yu ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar

2. dakikada sol kanattan Gökhan'ın ortasında ceza sahasında iyi yükselen Ömer'in kafa vuruşunda top kaleci Ali'de kaldı.

34. dakikada Gökhan'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Ömer topu ağlara yolladı ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

58. dakikada Gökhan'ın kullandığı serbest vuruşta topu kafasıyla uzaklaştırmak isteyen Kubilay, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-0

64. dakikada İlhan'ın pasıyla kaleci Ali Emre karşı karşıya kalan Ömer'in şutunda Ali Emre topu kornere çeldi.

77. dakikada Lopes'in kaptırdığı topu önünde bulan Ali'nin rakiplerini geçtikten sonra ceza sahası ön çizgisinde vurduğu meşin yuvarlak kaleci Stachoiwiak kaldı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Kemal Mavi xx, Kemal Elmas xx

Denizlispor: Stachoiwiak xx, Gökhan xx, Schwechien xx, Muhammet Özkal xx, Emre xx (Lopes dk. 45 x), Djedje xx (Asım dk. 80 ?), Özer x (Aissati dk. 62 x), İlhan xx, Muhammed Gönülaçar xx, Mayi x (Mustafa dk. 26 x), Ömer xx (Bekir dk. 80 ?)

Yedekler: Abdülkadir, Oğuz, Ahmet, Muhammed Eren

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Altınordu: Ali Emre xx, Ali xx, Volkan xx, Yusuf Yalçın xx (Anıl dk. 83 ?), Furkan xx, Ahmet İlhan xx, Recep xx (Sami dk. 69 x), Kubilay x, Kürşad xx, Kenan xx (Metehan dk. 69 x), Ahmet Dereli xx (Hüsamettin dk. 60 x)

Yedekler: Serhat, Şeref, Muzaffer, Rıdvan, Feyttullah, Yusuf Can

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gol: Kubilay (dk. 58 k.k.) (Altınordu)

Sarı kartar: Emre, Muhammed Gönülaçar (Denizlispor) - DENİZLİ

Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0

YORUMLAR
500

Denizlispor, Spor Toto, Altınordu, Ali Emre, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 Altınordu: 0 - Son Dakika
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