Adanaspor'da Thomas Bruns ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Adanaspor'da Thomas Bruns ile yollar ayrıldı

03.08.2022 12:58
Adanaspor'da Thomas Bruns ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da, tecrübeli futbolcu Thomas Bruns ile yollar ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da, tecrübeli futbolcu Thomas Bruns ile yollar ayrıldı.

Adanaspor'da, geçtiğimiz sezon takımda en fazla forma giyen futbolcular arasında bulunan Bruns ile yolların ayrıldığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Thomas Bruns ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Adanaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adanaspor'da Thomas Bruns ile yollar ayrıldı - Son Dakika

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