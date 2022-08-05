Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ın transfer beklentisi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ın transfer beklentisi Açıklaması

05.08.2022 11:19
Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ın transfer beklentisi Açıklaması

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kaplan, transferleri tamamlayarak iyi bir takım oluşturmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kaplan, transferleri tamamlayarak iyi bir takım oluşturmak istediklerini söyledi.

Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda güzel bir hava olduğunu ve oyuncuların arasında iyi bir arkadaşlık ve beraberlik ortamı bulunduğunu dile getirdi.

Şu anda lig için bir hedef koymanın doğru olmayacağını kaydeden Kaplan, "Geçen sezon çok çetin geçen bir lig oldu. Sürpriz takımlar düştü, hiç hesapta olmayan takımlar şampiyon oldu. İyi bir planlama ve geniş kadro yapmamız lazım çünkü uzun bir lig maratonu var. Bu sezon 4 takım ligden düşecek. Adanaspor için de 2 sezon sıkıntılı geçmiş. Yani bunları hep hesaba katıp, başkan, taraftar, yönetim, futbolcu ve teknik kadro herkes taşın altına elini sokarak iyi bir Adanaspor yaratmak zorundayız. Lige de iyi girdiğin zaman, zaten alacağın puanların seni nereye götüreceği belirleyici olur." dedi.

"Elimizde daha çok genç arkadaşlarımız var"

Kaplan, koşan ve savaşan bir takım istediğini vurgulayarak, "Oyun felsefem her maçı kazanmak için oynayan bir takım ama tabii bu da elindeki oyuncu kadrosuyla olur. Elimizde daha çok genç arkadaşlarımız var. Bunların arasına tecrübeli oyuncuları da transfer ettiğimiz zaman müthiş bir Adanaspor yaratacağız. Ligimizde 4 takım düşecek. Play-off'ta da ilk 7 takıma kadar bir şans tanındı. Her iki tarafı da belirlemede, elimizdeki oyuncu kadrosu ve alacağımız puanların belirleyici olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Geçen sezon kadroda yer alan bazı oyuncuların ayrıldığını ve takıma takviyeler de yaptıklarına dikkati çeken Kaplan, "Ekibimizin izlediği oyuncular mevcut. İstediğim oyunculardan ikisini takıma kattık. Yine almak istediğimiz 3-4 oyuncu arkadaşımız daha var. Burada önemli olan bizim aramıza katılacak özellikle ikinci bölge oyuncuları. İnşallah bir an önce onların aramıza katılmasını bekliyoruz. Transferleri tamamladığımızda iyi bir Adanaspor olacak. Sezona Tuzlaspor maçıyla beraber güzel bir şekilde girmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Kaplan, Bolu'daki iki etap kampın ardından sezon hazırlıklarına Adana'daki Çatalan Tesisleri'nde devam ettiklerini söyledi.

Kaplan, Bolu'da oynadıkları 5 hazırlık maçının 3'ünden beklediği performansı aldığını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Adanaspor, Metehan Altunbaş'ı transfer etti Adanaspor, Metehan Altunbaş'ı transfer etti Adanaspor, Cem Özdemir ile yollarını ayırdı Adanaspor, Cem Özdemir ile yollarını ayırdı
Kaynak: AA

Mustafa Kaplan, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ın transfer beklentisi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:45 Kadıköy'de, "Köpeğime toz geldi" diyen şahıs, temizlik işçisinin burnunu kırdı
10:44 Müslüme olayını kapatmak istiyorlar! Aile üyelerinin ifadeleri duruşmayı daha karmaşık hale getirdi
10:33 KOM'dan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Kargo paketine gizlenen 1073 sikkeye el konuldu
10:30 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor
10:21 Bakan Kirişçi duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
10:12 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor
10:12 AK Partili Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili Abdullah Tarhan, "Usulsüz işe alımlara artık dayanamadım" diyerek partisinden istifa etti
10:09 Deprem uzmanı uyardı: Malatya, 6.6 ila 7.2 büyüklüğünde iki depremle karşı karşıya kalabilir
09:52 Sultangazi'de polis merkezinin yanında yapılan yol çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu
09:47 Teletabiler'deki gülümseyen güneş bebek Jessica Smith'in son görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 11:20:00. #1.11#
SON DAKİKA: Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ın transfer beklentisi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement