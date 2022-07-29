Siyah beyazlı ekip yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Antrenmanın ilk bölümünde temel teknik çalışmaları ile ısınma pas drilleri, ikinci bölümde ise hücum organizasyonları gerçekleştirildi. İzmir ekibinin kampının yarın sona ermesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Altay, antrenmanda hücum organizasyon çalışması yaptı - Son Dakika

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