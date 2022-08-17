Altınordu, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 20 Ağustos Cumartesi günü evinde ağırlayacağı Sakaryaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde teknik direktör Ufuk Kahraman yönetiminde yapılan çalışmada oyuncular ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahraman, sezona Gençlerbirliği beraberliği ile başladıklarını hatırlatarak, "Gençlerbirliği maçında iyi geçen 90 dakikada eksik yanlarımızı gördük. Kazanabileceğimiz bir maçtan bir puanla ayrıldığımız için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Bu hafta karşılaşacakları Sakaryaspor'un ise kadrosunu güçlendirdiğini aktaran Ufuk Kahraman, şunları kaydetti:

"Bizim adımıza kolay maç olmayacak. Onlar da lige kayıpla başladılar. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Sahamızdaki maçtan üç puanla ayrılmak istiyoruz. Altınordu organizasyonu olarak içerideki maçlarımız ayrı bir havada geçiyor. Temeli güçlü bir taraftar grubumuz var. Yine Altınordu Futbol Okulları'ndaki sporcularımız tribünleri dolduruyor. Onların tribünlere gelip bizi desteklemesi ayrı bir güç veriyor. İçerdeki ilk maçımızı kazanmak istiyoruz."