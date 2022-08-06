Futbol: Hazırlık maçı

Aktepe Stadı'nda yapılan karşılaşmada Ankara Keçiörengücü sahaya Metin Uçar, Muharrem Cinan, Aykut Demir , Erkam Reşmen , Erhan Kartal , Uerdi Mara, Olawoyin, Jurgen Bardhi, Mikail Okyar, Camara ve Bekim Balaj 11'i ile çıktı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, hazırlık maçında konuk ettiği başkentin bir diğer takımı Gençlerbirliği 'ni 1-0 yendi.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Ankara, Spor, Son Dakika

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