Bandırmaspor Denizlispor'u yenerek 3'te 3 yapmak istiyor - Son Dakika
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Bandırmaspor Denizlispor'u yenerek 3'te 3 yapmak istiyor

31.08.2022 19:05
Bandırmaspor Denizlispor'u yenerek 3'te 3 yapmak istiyor

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, lige iki galibiyetle başladıklarını ve devamının gelmesi için takım halinde çalışacaklarını belirtti.

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, lige iki galibiyetle başladıklarını ve devamının gelmesi için takım halinde çalışacaklarını belirtti.

Gürsel, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Göztepe maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Pazar günü deplasmanda oynayacakları Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Gürsel, şöyle konuştu:

"Lige iki galibiyetle başladık. İnşallah bunun devamının gelmesi için takım halinde elimizden geleni yapacağız. Takımımıza son sol bek olarak Caner ile beraber her zaman her mevkisine iki oyuncu olarak düşünmüştük, takımımıza sol bek Emre Batuhan Adıgüzel de geldi. Bizden de Abdullah Balıkçı Karacabeyspor'a kiralık olarak gitti. Transfer döneminde sonuna kadar gelen, giden bazı arkadaşlar olabiliyor. Şu an için transfer düşünmüyoruz ama, her an değişebiliyor."

Gürsel, Denizlispor deplasmanında üç puan almak için en iyi mücadeleyi vereceklerini sözlerine ekledi.

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Denizlispor'da hedef 3 puan Denizlispor'da hedef 3 puan Manisa FK seriye bağlayacak Manisa FK seriye bağlayacak
Kaynak: AA

Mustafa Gürsel, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmaspor Denizlispor'u yenerek 3'te 3 yapmak istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bandırmaspor Denizlispor'u yenerek 3'te 3 yapmak istiyor - Son Dakika
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