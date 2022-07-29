Bodrumspor, Ganalı futbolcu Mohammed'i transfer etti - Son Dakika
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Bodrumspor, Ganalı futbolcu Mohammed'i transfer etti

29.07.2022 10:45
Bodrumspor, Ganalı futbolcu Mohammed'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, 20 yaşındaki Ganalı stoper Musah Mohammed'i kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, 20 yaşındaki Ganalı stoper Musah Mohammed'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen Ganalı futbolcu Musah Mohammed ile sözleşme imzaladık. Futbolcumuza Bodrumspor forması altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Mohammed ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2020-2021 sezonunda Ankaraspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de bir maça çıkan genç oyuncu, geçen sezon ise Eyüpspor'da 6 lig ve 2 Türkiye karşılaşmasında görev aldı.

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Futbol: Hazırlık maçı Futbol: Hazırlık maçı
Kaynak: AA

Eyüpspor, Spor, Son Dakika

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