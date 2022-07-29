2020-2021 sezonunda Ankaraspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de bir maça çıkan genç oyuncu, geçen sezon ise Eyüpspor'da 6 lig ve 2 Türkiye karşılaşmasında görev aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Bodrumspor, Ganalı futbolcu Mohammed'i transfer etti - Son Dakika

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