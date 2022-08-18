Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, Anthony van den Hurk'un transferi için İsveç ekibi Helsingborg ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Rizespor, İsveç, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor, Hurk'u transfer etti - Son Dakika

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