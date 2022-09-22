Bazı medya kuruluşlarında, Çaykur Rizesporlu oyuncular Gökhan Gönül , Eren Albayrak ve Selim Ay 'ın kadro dışı bırakıldığıyla ilgili haberler yer almıştı.

Kaynak: AA

Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor'da kadro dışı bırakıldığı iddia edilen 3 futbolcuyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

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