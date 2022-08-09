Çaykur Rizespor'da birlik ve dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'da birlik ve dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi

09.08.2022 14:31
Çaykur Rizespor'da birlik ve dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, yeni sezon öncesi birlik ve dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, yeni sezon öncesi birlik ve dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kulüp başkanı İbrahim Turgut öncülüğünde başlayan yürüyüşe, kurum müdürleri, sporcular ve taraftarlar katıldı.

Yürüyüş öncesinde dev ekranda, yeşil-mavili ekibin yeni sezon formaları tanıtıldı. Ardından başlayan birlik ve dayanışma yürüyüşü, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerince devam ederek 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüş sırasında takımları lehine slogan atan taraftarlar, meydanda bir süre horon oynadı.

Kulüp başkanı Turgut, AA muhabirine, birlik ve dayanışma yürüyüşünün bir başlangıç olduğunu söyledi.

Sportif başarıdan daha değerli olgular olduğunu vurgulayan Turgut, "Sportif başarının üzerinde sloganımızı birlik ve beraberlik olarak belirlemiştik. Birlik ve bütünlüğümüzü perçinleyecek bir hareket gerçekleştirmek istedik ve şehri ortak paydasında bir araya getirmeye çalıştık." dedi.

Turgut, etkinliğe katılımdan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bugün taraftarımız ile keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdik. Artık lig başlıyor. Dürüst, ilkeli bir sezon geçireceğiz inşallah. Birlik içerisinde olursak daha güçlü, daha hızlı basamakları çıkacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Yürüyüşe katılan Ali Yaşar Er ise uzun zamandır bu denli coşkulu bir Çaykur Rizespor dayanışması görmediğini kaydederek, "Çok heyecanlıyım. Birlik ve bütünlüğümüzü bozmazsak hedeflediğimiz yere en kısa sürede varacağımıza inanıyorum. Yeter ki herkes elini taşın altına bir parça da olsa koysun. Bu yükü birlikte kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da birlik ve dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor'da birlik ve dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika
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