Çaykur Rizespor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

18.08.2022 20:57
Çaykur Rizespor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor.

Ligin ikinci haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü Denizlispor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Günün ilk antrenmanı ısınma hareketleri ile başlayan antrenman top kapmaca ile devam etti. İdman çift kale maç ile son buldu.

Günün ikinci antrenmanı ise pas ve taktik çalışması yapıldı. - RİZE

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Kaynak: İHA

Denizlispor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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