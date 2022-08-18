Ligin ikinci haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü Denizlispor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Günün ilk antrenmanı ısınma hareketleri ile başlayan antrenman top kapmaca ile devam etti. İdman çift kale maç ile son buldu.

Kaynak: İHA

Denizlispor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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