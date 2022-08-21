Çaykur Rizespor, Denizli'ye bilendi

Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında yarın saat 21.00'da Denizlispor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman taktik çalışması ile son buldu.

Kaynak: İHA

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