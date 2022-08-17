Gençlerbirliği kaptanı Muhammed Bayır'dan yeni sezon değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
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Gençlerbirliği kaptanı Muhammed Bayır'dan yeni sezon değerlendirmesi Açıklaması

17.08.2022 10:49
Gençlerbirliği kaptanı Muhammed Bayır'dan yeni sezon değerlendirmesi Açıklaması

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kaptanı Muhammed Bayır, güzel bir sinerji yakaladıklarını ve takım halinde eksiyi artıya çevirebilecek bir yapıya sahip olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kaptanı Muhammed Bayır, güzel bir sinerji yakaladıklarını ve takım halinde eksiyi artıya çevirebilecek bir yapıya sahip olduklarını söyledi.

Muhammed Bayır, yaptığı açıklamada, ligin ilk haftasında 3-3 berabere kaldıkları Altınordu karşılaşmasında, bireysel ve takım anlamında izleyenlere keyifli bir maç izlettiklerini belirterek, "Bizler oynarken büyük keyif aldık. Öyle umut ediyorum ki bizleri izleyenler de aynı keyfi almışlardır. Karşılaşmanın ilk yarısında 6 gol ve kaçan bir penaltı vardı. Ligdeki diğer maçları da izledim, açıkçası Altınordu maçı kadar keyifli değildi." dedi.

Sezonun yeni başladığına dikkati çeken Muhammed, birçok takımın henüz hazır olmadığına işaret ederek, "Tabii ki haftalar ilerledikçe bu değişecek ve gelişecektir. Bizim için de aynı şey söz konusu. Bir an önce oynadığımız oyunun üstüne biraz koyabilirsek, lige daha hazır takım olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Takviyeler, bizleri daha güçlü kılacaktır"

Geçen sezon takım içerisinde arkadaşlık anlamında çok güzel hava yakaladıklarına değinen savunma oyuncusu, şunları kaydetti:

"Sezonun ikinci yarısında yakaladığımız bu havayı, geçtiğimiz sezondan bu sezona taşımak için uğraştık, kısmen de olsa başarabildiğimizi düşünüyorum. Futbol bir birliktelik oyunudur ve takım içerisindeki olumlu havayı sahaya yansıttığınız ölçüde başarılı olabiliyorsunuz. Ayrılanlar olmasına rağmen geçen sezondan kalan oynayan ya da oynamayan genç oyuncu arkadaşlarımız var. Biz bunlarla çok güzel bir sinerji yakaladık. Saha içerisinde herkes kimin ne yapabileceğini aşağı yukarı bildiği için bu da saha içerisine avantaj olarak yansıyor. Hazırlık maçlarında bu birlikteliğin skor anlamında olmasa dahi oyunsal anlamda karşılığını gördük. Aynı zamanda takım olarak eksiyi artıya çevirebilecek bir yapıya sahibiz. Buna rağmen bu takımda ihtiyacı olan bölgelere mutlaka transfer yapılması gerektiğini düşünüyorum. Birbirini tanıyan bu oyuncu grubuna yapılacak takviyeler, bizleri daha güçlü kılacaktır."

Muhammed, 19 Ağustos Cuma günü deplasmanda oynayacakları Boluspor maçına ilişkin "Gözlemlediğim kadarıyla Boluspor, sistemden ve taktikten daha çok dinamik bir takım görüntüsü veriyor. Transfer yapamamamıza rağmen eşit şartlara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Daha sezon başı olduğu için her iki takımın da bazı eksiklikleri var. Haftalar ilerledikçe futbol adına daha farklı maçlar, daha farklı mücadeleler olacaktır. Boluspor deplasmanından puan ya da puanlar alabilecek güce ve yeteneğe sahip olduğumuzu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

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Boluspor, Gençlerbirliği maçına odaklandı Boluspor, Gençlerbirliği maçına odaklandı Gaziler ve şehit yakınları, Gençlerbirliği'nin iç saha maçlarını ücretsiz izleyebilecek Gaziler ve şehit yakınları, Gençlerbirliği'nin iç saha maçlarını ücretsiz izleyebilecek
Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Muhammed Bayır, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği kaptanı Muhammed Bayır'dan yeni sezon değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

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