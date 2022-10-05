Gençlerbirliği'nde Yılport Samsunspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nde Yılport Samsunspor maçı hazırlıkları

05.10.2022 13:30

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy, kırmızı-siyahlı kulüpte yabancılık çekmediğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy, kırmızı-siyahlı kulüpte yabancılık çekmediğini söyledi.

Sezonun 8. haftasında 8 Ekim Cumartesi günü Yılport Samsunspor'a konuk olacağı maçının hazırlıklarını İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdüren başkent temsilcisinin teknik direktörü Taşkın Aksoy ile futbolcular Metehan Mert ve Seyit Ali Kahya, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine yeni başlayan Taşkın Aksoy, son 7 günde 8 antrenman yaptıklarını belirterek çalışmaların iyi geçtiğini ifade etti.

Takımın istekli ve iştahlı olduğunu vurgulayan Aksoy, "Takım söylediklerimin hemen hemen hepsini sahada uygulamaya çalışıyor. Benim oyun anlayışımı az çok benimsediler. Bu bir süreç. Hemen ilk maçta, ikinci maçta gözükmez. Devamlı çalışacağız. Dinamik ve genç bir takımız ve takımdan çok memnunum." değerlendirmesini yaptı.

Yılport Samsunspor'un sezona büyük hedeflerle başladığına ve bu doğrultuda transferler yaptığına dikkat çeken Aksoy, "Bekledikleri gibi sezona başlayamadılar, hoca değişikliğine gittiler. Bu nedenle analiz yapmak zorlaşıyor. Çünkü yeni hoca ve yeni bir oyun anlayışı var. Biz eğer korkmadan mücadele edersek, oradan puan ya da puanlar alarak dönebiliriz." diye konuştu.

Gençlerbirliği'nde daha önce gençlik gelişim koordinatörü olarak da görev yapan Taşkın Aksoy, imza attığı günden itibaren kendini evinde gibi hissettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Hem tesisi, hem de takımı tanıyorum. Uyum süreci yaşamadım. Gayet karakterli oyuncularım var. Kolej takımı havası var. Takım içerisinde hiçbir gruplaşma yok. Arkadaşlık son derece iyi. Şu an çok memnunum. İnşallah skorlarla da bunu gösterebiliriz. Devre arasına kadar mümkün olduğu kadar çok puan toplamak istiyoruz. Almanya'da 7 yıl boyunca 23 yaş altı düzeyinde takımlarla çalıştım. Genelde mücadele düzeyi yüksek olsa da tecrübesizlik puan kaybettirebiliyor. Süreç içerisinde gelişim kaydedebilirsek, çok daha iyi olacağız. Transfer açılırsa güzel ama açılmazsa da ben karamsar değilim. Bu kadro eğer fazla sakatlık ve cezalı duruma düşen oyuncu olmazsa, bu takım öyle ya da böyle ligde kalmayı başarabilir."

Denizlispor maçında ligde ilk kez kırmızı-siyahlı formayı giyen Seyit Ali Kahya, Yılport Samsunspor'u iyi analiz ettiklerini ve karşılaşmaya hazır olduklarını belirtirken, Metehan Mert ise derslerini iyi çalıştıklarını, Samsun deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Yılport Samsunspor maçı hazırlıkları - Son Dakika

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