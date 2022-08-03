Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz İrfan Can Eğribayat satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı Fenerbahçe'ye kiraladı - Son Dakika

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