Samsunspor'da 15 futbolcu geldi, 14 futbolcu gitti - Son Dakika
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Samsunspor'da 15 futbolcu geldi, 14 futbolcu gitti

04.08.2022 10:45
Samsunspor'da 15 futbolcu geldi, 14 futbolcu gitti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bu yaz transfer döneminde 15 futbolcuyu renklerine bağlarken, 14 oyuncuyla da yollarını ayırdı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bu yaz transfer döneminde 15 futbolcuyu renklerine bağlarken, 14 oyuncuyla da yollarını ayırdı.

Son 4 sezonda toplam 80 futbolcu transfer eden Samsunspor, bu sezon da transfere tam gaz devam ediyor. Şimdiye kadar 5'i yabancı toplam 15 isme imza attıran kırmızı-beyazlılar, kadrosunda bulunan 14 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Karadeniz temsilcisi bu dönemde kaleci Jakup Szumski, savunma oyuncuları Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Mücahid Albayrak, Zeki Yavru, orta saha oyuncuları Yusuf Emre Gültekin, Celil Yüksel, Fernando Boldrin, Amir Arlı, Şener Kaya, Arvydas Novikovas, Yusuf Ensar Poyrazlı, Kadeem Harris ile forvet oyuncuları Gaetan Laura ve Ahmet Sagat'ı kadrosuna kattı.

14 futbolcuyla yollar ayrıldı

Samsunspor'da sezon sonu sözleşmeleri sona eren Recep Burak Yılmaz, Alaaddin Okumuş, Yasin Öztekin, Joel Kayamba ve Junior Tallo ile sözleşme yenilenmedi. Ayrıca takım kadrosunda bulunan oyunculardan Kevin Boli, Tolcay Ciğerci, Hüseyin Öztürk, Nurullah Aslan, Talha Ulvan, Melih Okutan, Guy Yameogo, Necmican Cebeci ve Vukan Savicevic ile de yollar ayrıldı. Öte yandan hala Samsunspor ile sözleşmesi bulunan ve kadroda düşünülmeyen isimlerden Sheldon Bateau, Melih Altıkulaç, Semih Altıkulaç, Amir Emin Arlı, Eraldo Çinari, Furkan Fehmi Güneş, Ensar Arslan, Ismael Diomande ve Elhadj Bah'tan da kendilerine takım bulması istendi.

12 futbolcu ile şimdilik yola devam

Kırmızı-beyazlılarda geçen sezon da kadroda bulunan 12 futbolcu ile bu sene de yola devam ediliyor. Geçen seneden devam eden oyuncular ise şunlar:

Aykut Özer, Alp Tutar, Yunus Emre Çift, Berk Taşkın, Soner Gönül, Ali Ülgen, Osman Çelik, Hasan Kılıç, Cihan Kahraman, Moryke Fofana, Polat Yaldır ve Tomane Mendes. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Alim Öztürk, Samsunspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'da 15 futbolcu geldi, 14 futbolcu gitti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsunspor'da 15 futbolcu geldi, 14 futbolcu gitti - Son Dakika
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