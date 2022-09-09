Samsunspor, Çaykur Rizespor karşısında yeni bir başlangıç yapmak istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Bayram Bektaş, Manisa FK maçında alınan mağlubiyeti Çaykur Rizespor'u yenerek unutturmak istediklerini söyledi.

Bektaş, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi son taktik antrenmanı gerçekleştirdiklerini anlattı.

Manisa FK karşısında hiç ummadıkları bir mağlubiyet yaşadıklarını belirten Bektaş, "Çaykur Rizespor maçından 3 puan alarak bu mağlubiyeti unutmak ve yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Elbette taraftarımızın, camiamızın beklentisi bu. Benim tek üzüldüğüm, bu takım çok farklı yerlerde olabilirdi. Gol atamadığımız, gol yollarında becerikli olamadığımız için maalesef bu konumdayız. Futbolcularım inanılmaz çalışıyor. İnşallah bu maç bizim çıkışımız olur. Bu çocuklar sezon sonuna kadar takımı götürüp, şampiyon yapacak. Tek üzüntüleri, oynadıkları oyununun karşılığını alamamak. İnşallah iyi oynayıp 3 puanla döneriz." ifadelerini kullandı.

Bektaş, kadroda sürpriz değişiklik yapabileceğini dile getirerek, "Biliyorsunuz ki 4 haftadır asıl mevkisi kanat olan forvetle oynuyoruz. Forvetin olması bizim iki kanatta da inanılmaz elimizi rahatlatıyor. Dolayısıyla forvette ve merkez orta sahada duruma göre eksik oyuncuların yerini dolduracak futbolcularımız var. Her maçın hikayesi farklıdır. Rakip iyi organize olan, büyük bir camianın takımı ama biz de büyük bir camiayız. Kim oynarsa oynasın hedefimiz 3 puan ile sahadan ayrılmak." diye konuştu.

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, 11 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bektaş yönetiminde futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antrenmana sakatlığı bulunan Celil Yüksel katılmadı.