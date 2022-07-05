Spor Toto 1. Lig fikstürü belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto 1. Lig fikstürü belli oldu

05.07.2022 20:54
Spor Toto 1. Lig fikstürü belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstürü belirlendi.

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstürü belirlendi.

Ligde yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

İlk yarının fikstürü şöyle:

1. hafta:

Adanaspor-Tuzlaspor

Manisa FK-Boluspor

Altay-Yılport Samsunspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor

Sakaryaspor-Göztepe

Bodrumspor-Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor- Ankara Keçiörengücü

Eyüpspor-Denizlispor

Gençlerbirliği-Altınordu

2. hafta:

Tuzlaspor-Bandırmaspor

Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor

Denizlispor-Çaykur Rizespor

Yılport Samsunspor-Eyüpspor

Altınordu-Sakaryaspor

Yeni Malatyaspor-Adanaspor

Boluspor-Gençlerbirliği

Pendikspor-Altay

3. hafta:

Sakaryaspor-Tuzlaspor

Bodrumspor-Adanaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor

Gençlerbirliği-Pendikspor

Bandırmaspor-Göztepe

Eyüpspor-Yeni Malatyaspor

Altay-Ankara Keçiörengücü

Boluspor-Altınordu

Manisa FK-Denizlispor

4. hafta:

Denizlispor-Bandırmaspor

Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor

Bodrumspor-Eyüpspor

Göztepe-Gençlerbirliği

Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor

Yılport Samsunspor-Manisa FK

Adanaspor-Altay

Pendikspor-Boluspor

5. hafta:

Gençlerbirliği-Tuzlaspor

Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor

Eyüpspor-Adanaspor

Altınordu-Pendikspor

Boluspor-Göztepe

Altay-Bodrumspor

Manisa FK-Yeni Malatyaspor

Sakaryaspor-Denizlispor

Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü

6. hafta:

Eyüpspor-Bandırmaspor

Göztepe-Altınordu

Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Adanaspor-Çaykur Rizespor

Tuzlaspor-Pendikspor

Denizlispor-Gençlerbirliği

Yılport Samsunspor-Sakaryaspor

Bodrumspor-Manisa FK

Yeni Malatyaspor-Altay

7. hafta:

Boluspor-Tuzlaspor

Bandırmaspor-Yılport Samsunspor

Manisa FK-Adanaspor

Altay-Eyüpspor

Pendikspor-Göztepe

Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor-Bodrumspor

Altınordu-Ankara Keçiörengücü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Denizlispor

8. hafta:

Tuzlaspor-Altınordu

Adanaspor-Bandırmaspor

Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Denizlispor-Pendikspor

Altay-Çaykur Rizespor

Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği

Bodrumspor-Sakaryaspor

Eyüpspor-Manisa FK

Ankara Keçiörengücü-Boluspor

9. hafta:

Manisa FK-Altay

Göztepe-Tuzlaspor A.Ş.

Altınordu-Yılport Samsunspor

Sakaryaspor-Adanaspor

Çaykur Rizespor-Eyüpspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bodrumspor

Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor

Boluspor-Denizlispor

Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü

10. hafta:

Bodrumspor-Bandırmaspor

Denizlispor-Altınordu

Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Ankara Keçiörengücü-Pendikspor.

Manisa FK-Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor-Göztepe

Adanaspor-Gençlerbirliği

Eyüpspor-Sakaryaspor

Yılport Samsunspor-Boluspor

11. hafta:

Sakaryaspor-Altay

Gençlerbirliği-Manisa FK

Pendikspor-Yılport Samsunspor

Boluspor-Adanaspor

Bandırmaspor-Çaykur Rizespor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eyüpspor

Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü

Altınordu-Yeni Malatyaspor

Göztepe-Denizlispor

12. hafta:

Eyüpspor-Altınordu

Altay-Bandırmaspor

Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Yılport Samsunspor-Göztepe

Adanaspor-Pendikspor

Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği

Manisa FK-Sakaryaspor

Denizlispor-Tuzlaspor

Bodrumspor-Boluspor

13. hafta:

Altınordu-Altay

Bandırmaspor-Manisa FK

Tuzlaspor-Yılport Samsunspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor

Sakaryaspor-Çaykur Rizespor

Gençlerbirliği-Eyüpspor

Pendikspor-Bodrumspor

Boluspor-Yeni Malatyaspor

Göztepe-Ankara Keçiörengücü

14. hafta:

Ankara Keçiörengücü-Denizlispor

Sakaryaspor-Bandırmaspor

Adanaspor-Altınordu

Manisa FK-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Eyüpspor-Göztepe.

Yeni Malatyaspor-Pendikspor

Altay-Gençlerbirliği

Bodrumspor-Tuzlaspor

Çaykur Rizespor-Boluspor

15. hafta:

Göztepe-Altay

Altınordu-Manisa FK

Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor

Boluspor-Sakaryaspor

Pendikspor-Eyüpspor

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor

Denizlispor-Bodrumspor

Tuzlaspor-Yeni Malatyaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bandırmaspor

16. hafta:

Bandırmaspor-Altınordu

Yılport Samsunspor-Denizlispor

Manisa FK-Ankara Keçiörengücü

Sakaryaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Adanaspor-Göztepe

Çaykur Rizespor-Pendikspor

Bodrumspor-Gençlerbirliği

Eyüpspor-Tuzlaspor

Altay-Boluspor

17. hafta:

Denizlispor-Altay

Göztepe-Manisa FK

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor

Pendikspor-Sakaryaspor

Tuzlaspor-Çaykur Rizespor

Altınordu-Bodrumspor

Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Yılport Samsunspor-Yeni Malatyaspor

Boluspor-Bandırmaspor

18. hafta:

Adanaspor-Denizlispor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu

Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü

Çaykur Rizespor-Göztepe

Bandırmaspor-Pendikspor

Eyüpspor-Boluspor

Bodrumspor-Yılport Samsunspor

Sakaryaspor-Gençlerbirliği

Manisa FK-Tuzlaspor

19. hafta:

Pendikspor-Manisa FK

Tuzlaspor-Altay

Yılport Samsunspor-Adanaspor

Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor

Altınordu-Çaykur Rizespor

Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Denizlispor-Yeni Malatyaspor

Göztepe-Bodrumspor

Gençlerbirliği-Bandırmaspor

YORUMLAR
500
Manisa'da 'yol verme' kavgasında 4 kişi yaralandı Manisa'da 'yol verme' kavgasında 4 kişi yaralandı Futbol: Hazırlık maçı Futbol: Hazırlık maçı
Kaynak: AA

Erzurumspor Kulübü, Rizespor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig fikstürü belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:54 Beşiktaş, Wout Weghorst'u 1 sezonluk renklerine kattı!
19:58 Tahıl koridoru konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 hafta 10 gün içerisinde görüşmeleri yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız
19:52 Otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 28 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
19:29 Ahmet Davutoğlu 2023 seçimleri hakkında konuştu: Kolay olmayacak
19:21 Tartıştığı 2 kardeşini ve araya giren annesine kurşun yağdıran genç, intihar etti
18:27 Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı
16:36 Binali Yıldırım enflasyon ve Dodurga seçimleri hakkında konuştu: Tedbirler henüz bitmedi
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 21:04:20. #1.11#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig fikstürü belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement