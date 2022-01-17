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Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 Adanaspor: 3 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 Adanaspor: 3

17.01.2022 22:12
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 Adanaspor: 3

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor, deplasman Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor, deplasman Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

51. dakikada Adanaspor'da Fıratcan Üzüm'ün sağ kanattan bindirerek kale önüne yaptığı ortaya sakince vuruş yapan Tetteh ağları sarstı. 0-1

57. dakikada Adanasporlu Hıfsullah İsmail Erdoğan'ın gönderdiği ara pasla kale önünde boş kalan Bruns, takımını 2 farkla öne geçiren golü kaydetti. 0-2

70. dakikada Adanasporlu Bruns Gençlerbirliği ceza sahası önünden araya kaçan takım arkadaşı Hıfsullah İsmail Erdoğan'a ara pas çıkardı. Ardından kale önünde boş olan Tetteh, topla buluşan Erdoğan'ın kaleye paralel şekilde attığı pası tamamlayarak gol farkını üçe çıkardı. 0-3

90+2'de Gençlerbirliği forveti Bieliaiev, ceza sahası yayının gerisinden kaleyi yokladı. Sol üste düz şekilde giden şutu Adanaspor'un kalecisi Karacic güçlükle çıkardı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xxx, Erkan Akbulut xx, Kemal Mavi xx

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Ömürcan Artan xx, Metehan Mert xx, Mert Kula xx (Baran Başyiğit dk. 80 ?) Kerem Can Akyüz x (Musa Şahindere dk. 80 ?), Gökhan Gül x, Tshibola xx, Barış Alıcı xx, Serdarcan Eralp x (Sami Gökhan Altıparmak dk. 56 xx), Lima xx, Eleke x (Bieliaiev dk. 56 xx)

Yedekler: Ramazan Köse, Atalay Gökçe, Sallalich, Abdullah Şahindere, Furkan Şeker, Muhammed Bayır

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Adanaspor: Karacic xx, Donkor xx (Bruns dk. 46 xxx), Evren Korkmaz xx, Roche xx, Hıfsullah İsmail Erdoğan xxx, Benasser xx, Cem Özdemir xx (Eren Karadağ dk. 46 xx), Uğurcan Yazğılı xx, Celil Yüksel xx (Ulaş Zengin dk. 86 ?), Fıratcan Üzüm xxx, Tetteh xxx (Innocent dk. 88 ?)

Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Özer Enes Soylu, Harun Kaya, Rüştü Hanlı,

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Tetteh (dk. 51 ve 70), Bruns (dk. 57) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Kerem Akyüz, Serdarcan Eralp, Eleke, Mert Kula (Gençlerbirliği), Fıratcan Üzüm (Adanaspor) - ANKARA

Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 Adanaspor: 3
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 Adanaspor: 3
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 Adanaspor: 3
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 Adanaspor: 3
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 Adanaspor: 3
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 Adanaspor: 3
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 Adanaspor: 3
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 Adanaspor: 3
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 Adanaspor: 3
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 Adanaspor: 3

YORUMLAR
500

Gençlerbirliği, İsmail Erdoğan, Spor Toto, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 Adanaspor: 3 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 Adanaspor: 3 - Son Dakika
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