Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Balıkesirspor: 0 - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Balıkesirspor: 0

26.02.2022 21:03
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Balıkesirspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği evinde karşılaştığı Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği evinde karşılaştığı Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Ömürcan Artan'ın sağ çaprazdan topu ceza sahasına yükseltti. Kale önünde yükselen topa kafa vuruşu yapan Alıcı topu az farkla auta gönderdi.

29. dakikada orta sahada serbest vuruş kullanan Dmytro topu arka direğe gönderdi. Barış Alıcı'nın kafa vuruşu ile kale önüne gelen topa dokunan Eleke meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

38. dakikada orta sahada topla buluşan Grechyshkin, ceza sahası dışında olan Alıcı'ya gönderdi. Ceza sahası dışında sağ çaprazdan Alıcı'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst kale direğinden dışarı çıktı.

49. dakikada Metahan Mert'in kendi sahası içinden gönderdiği topu Lima rakip yarı sahasında yakaladı. Altıpas bölgesine kadar ilerleyen Lima topu kaleci Özmen'in önüne bıraktı.

67. dakikada sol kanattan Lualua'nın açtığı ortayla altıpas çizgisi üzerinde buluşan Eleke topu ağlarla buluşturdu. 2-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Ozan Ergün xx, Kemal Mavi xx, Ogün Kamacı xx

Gençlerbirliği: Ramazan Köse xx, Ömürcan Artan xx, Metehan Mert xx, Gökhan Gül xx, Musa Şahindere xx, Serdarcan Eralp xx (Rahmetullah Berişbek dk. 85 ?), Grechyshkin xx, Barış Alıcı xx, Lima xx, Lualua xx (Tshibola dk. 85 ?), Eleke xxx (Gökhan Altıparmak dk. 90+2 ?)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Arda Kızıldağ, Sallalich, Aksel Aktaş, Abdullah Şahindere, Furkan Şeker, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Balıkesirspor: Atilla Özmen x, Erdem Gökçe xx, Sedat Dursun xx, Batuhan İşçiler xx, Berat Aydoğdu xx (Bilalli dk. 60 x), Cumali Bişi xx (Muhammed Ali Doğan dk. 60 x), Kore xx (Anıl Taşdemir dk. 82 x), Oto'o xx (Hüseyin Karabey dk. 70 x), Kethevoama xx (Birol Parlak dk. 61 x), Halil Çolak xx, Ambrose xx

Yedekler: Yiğithan Kır, Alperen Erdinç, Oğuz Han Aynaoğlu

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Eleke (dk. 29 ve 67) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Musa Şahindere (Gençlerbirliği), İbrahim Halil Çolak (Balıkesirspor) - ANKARA

YORUMLAR
500
Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçına hazır Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçına hazır Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Balıkesirspor, Spor Toto, Lima, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Balıkesirspor: 0 - Son Dakika


Son Dakika
20:41 Gazeteci Çetin Çetiner hakkında yapılan iddialara yanıt verdi: Arkamdaki park Maçka Parkı değil, Ukraynadayım
20:34 Rusya ne kadar kayıp veriyor? Rusya devlet ajansı TASS açıkladı
20:24 Fenerbahçe taraftarları "Savaşa hayır" sloganları attı!
19:51 Ukrayna'da Türk futbolcunun çağrısı gündem oldu: Lütfen beni buradan çıkarın, Ruslar çok yakında
19:49 26 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 221 kişi vefat etti, 61 bin 764 yeni vaka tespit edildi
19:01 Beşiktaş-Sivas maçı başladı!
19:01 Çeçen lideri Kadirov'un 22 bin liralık botları dikkat çekti!
18:37 Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nun serisini tamamladı
18:16 Avrupa'nın birçok ülkesi Rus uçaklarına hava sahasını kapattı
17:56 Canlı yayında evi bombalandı! Gazeteci kadın şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 21:09:24. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Balıkesirspor: 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement