BodrumsporYeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

BodrumsporYeni Malatyaspor maçının ardından

14.08.2022 19:50
BodrumsporYeni Malatyaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 1. haftasında Bodrumspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 1. haftasında Bodrumspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, iyi bir hazırlık dönemi geçiremediklerini vurgulayarak, "Kamp yapamadık bu bizi fiziksel olarak etkiledi. Gelen oyuncularımızın 6 tanesi 2 hazırlık maçı yaparak sahaya çıkmak zorunda kaldı. 5 oyuncumuz 2 hazırlık maçı bile yapmadı. Bu durum bize ciddi sıkıntılar doğurdu. Organizasyonumuz eksikti. Maç öncesinde kendi ekibime söyledim, soru işaretleri olan bir maçtı bazı oyuncularımızın yeterliliklerini ve yetersizliklerini görememiştik. Bu maç bize yol gösterici olacak" şeklinde konuştu.

İsmet Taşdemir: "Bizim için iyi bir başlangıç oldu"

Bodrumspor Teknik direktör İsmet Taşdemir ise önemli bir müsabakayı geride bıraktıklarını ifade ederek, "İlk defa bulunduğumuz bir ligde ilk maçımızdı. Galip gelmeyi çok istedik. Bunu da ilk yarı belli ettik. Daha farklı da yenebilirdik. Oyun genelinde çok iyi oynayan oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bizim için iyi bir başlangıç oldu" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BodrumsporYeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:39 Paris Saint-Germain'de "penaltı" krizi! Neymar'ın sosyal medyada beğendiği paylaşım Mbappe'nin hoşuna gitmeyecek
19:12 PİAR Araştırma'nın "En başarılı belediye başkanı kim?" anketinde CHP'li belediye zirvede çıktı
18:47 Hadise'nin eşinden "Başörtülü psikolog olmaz" diyen Prof. Üstün Dökmen'e sert sözler: Bir bitmediniz! Sizin düşünceleriniz de insan etiğine aykırı
18:39 Manchester City'nin yeni kaptanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan oldu
18:25 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, AK Parti hükümetini eleştirdi: Bunların metal yorgunluğu var, o yüzden artık dinlenmeleri gerek
18:28 Arnavutluk'ta Türk bayrağını sahil gözetleme kulesinden indirip denize atan şahıs gözaltında
18:20 West Ham United'ı 1-0 yenen Nottingham Forest, 21. yüzyıldaki ilk Premier Lig galibiyetini aldı
17:40 Kiracısının kalan eşyalarını terastan aşağı atan ev sahibi baba, 4 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu
17:39 ABD'de Kongre binasına saldırı girişiminde bulunan şahıs, barikatlara çarpmasının ardından intihar etti
17:33 Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! İspanyol savunmacının, "Bize her yer Trabzon!" sözleri taraftarın beğenisini topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 19:50:14. #1.13#
SON DAKİKA: BodrumsporYeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement