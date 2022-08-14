BodrumsporYeni Malatyaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 1. haftasında Bodrumspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, iyi bir hazırlık dönemi geçiremediklerini vurgulayarak, "Kamp yapamadık bu bizi fiziksel olarak etkiledi. Gelen oyuncularımızın 6 tanesi 2 hazırlık maçı yaparak sahaya çıkmak zorunda kaldı. 5 oyuncumuz 2 hazırlık maçı bile yapmadı. Bu durum bize ciddi sıkıntılar doğurdu. Organizasyonumuz eksikti. Maç öncesinde kendi ekibime söyledim, soru işaretleri olan bir maçtı bazı oyuncularımızın yeterliliklerini ve yetersizliklerini görememiştik. Bu maç bize yol gösterici olacak" şeklinde konuştu.

İsmet Taşdemir: "Bizim için iyi bir başlangıç oldu"

Bodrumspor Teknik direktör İsmet Taşdemir ise önemli bir müsabakayı geride bıraktıklarını ifade ederek, "İlk defa bulunduğumuz bir ligde ilk maçımızdı. Galip gelmeyi çok istedik. Bunu da ilk yarı belli ettik. Daha farklı da yenebilirdik. Oyun genelinde çok iyi oynayan oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bizim için iyi bir başlangıç oldu" ifadelerini kullandı. - MUĞLA