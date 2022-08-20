Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 Sakaryaspor: 2 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 Sakaryaspor: 2

20.08.2022 23:50
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 Sakaryaspor: 2

Spor Toto 1. Lig'in 2. hafta maçında Altınordu, konuk ettiği Sakaryaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 2. hafta maçında Altınordu, konuk ettiği Sakaryaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

36. dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Oğuz Yıldırım'ın kale önüne yaptığı ortada kaleciyi aşan topa dokunan Hurşit Taşcı, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

38. dakikada orta alanda gelişen pozisyonda Altınordu defansından topu kapan Kassongo, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu sağ taraftan yerden ağlara gönderdi. 0-2

53. dakikada sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Ahmet İlhan'ın kale önüne çevirdiği topa dokunan Ahmet Dereli'nin pozisyonunda kaleci Cihan direk dibinde topun sahibi oldu.

59. dakikada sol kanattan Hurşit Taşcı'nın ortasına kale önünde yükselerek kafa vuruşu yapan Kassongo'nun pozisyonunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

65. dakikada orta alandan yüklenen Altınordu'da Muzaffer'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet Dereli, topu sola çekip vuruşunu yapsa da meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Özcan Sultanoğlu xx, Mert Bulut xx

Altınordu: Ali Emre Yanar xx, Furkan Metin x (Rıdvan Koçak dk. 46 x), Volkan Fındıklı x, Erdi Dikmen x, Ali Dere xx, Kubilay Aktaş xx, Safa Kınalı x (Bertuğ Bayar dk. 78 x), Kürşad Sürmeli x (Şeref Özcan dk. 46 x), Ahmet İlhan Özek x, Emircan Gürlük x (Muzaffer Kocaer dk. 63 x), Ahmet Dereli x

Yedekler: Mert Bayram, Metehan Yılmaz, Gökberk Efe, Emre Oymak, Alperen Selvi, Yusuf Esendemir

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu xx, Oğuz Yıldırım xx, Isaac Donkor xx, Ümit Kurt xx, Hurşit Taşcı xxx (Burak Süleyman dk. 76 x), Hakan Yavuz xx, Serkan Odabaşoğlu xx, Oğuz Kocabal xx (Emirhan Aydoğan dk. 66 x), Kaiyne Woolery xx (Patrick Kanianga dk. 66 x, Çağlayan Menderes dk. 85 ?), İsmail Erdoğan xx, Kabongo Kassongo xxx

Yedekler: Furkan Köse, Michal Nalepa, Berat Pınar, Alihan Gümüş, Sinan Kurumuş

Goller: Hurşit Taşcı (dk. 36), Kassongo (dk. 38) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Kassongo, Emirhan Aydoğan (Sakaryaspor), Erdi Dikmen (Altınordu) - İZMİR

YORUMLAR
500
Altınordu'nun rakibi Sakaryaspor Altınordu'nun rakibi Sakaryaspor Altınordulu futbolcular galibiyete şartlandı Altınordulu futbolcular galibiyete şartlandı
Kaynak: İHA

Erdi Dikmen, Sakaryaspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

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Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 Sakaryaspor: 2 - Son Dakika
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