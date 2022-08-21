Pedikspor-Altay maçının ardından - Son Dakika
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Pedikspor-Altay maçının ardından

21.08.2022 19:54
Pedikspor-Altay maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Altay'ı 1-0 yenen Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Altay'ı 1-0 yenen Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özköylü, Pendikspor için tarihi bir gün yaşadıklarını dile getirdi.

Pendikspor'un tarihinde ilk kez sahasında bir Spor Toto 1. Lig maçına çıktığını vurgulayan Özköylü, şöyle konuştu:

"Çok mutluyum. Oyuncularım sahada her şeyi yaptı, maçı domine ettik. Pozisyon üretmeye çalıştık. Futbol adına yapılması gereken her şeyi yaptık. Altay kendi imkanlarına göre yapılabilecek planı uygulamaya çalıştı. İyi savunma yapmaya çalıştı. 4-5 pozisyon bulduk buna rağmen ama nasip son dakikaymış. Golün gelmesi bana göre gecikti ama çok şükür emeğimizin karşılığını aldık. Bu maçın hakkı Pendik galibiyetiydi, öylede oldu. Ortaya koyduğumuz iyi oyun, karşılığını buldu. Bu sıcak havaya rağmen tempo yapmaya çalıştık. Her şeyi denedik, pozisyon vermedik. İnanılmaz bir topa sahip olma yüzdesiyle oynadık. Bu maç berabere bitseydi gerçekten çok üzülürdüm. Adalet sahibi yüce rabbim bize nasip etti."

Sefer Yılmaz: "Puanla ayrılmayı hak etmiştik"

Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz ise iyi mücadele ettiklerini ve maçtan puanla ayrılmayı hak ettiklerini söyledi.

Topa hakim tarafın Pendikspor görünmesine rağmen pozisyona izin vermediklerini aktaran Yılmaz, "Hızlı hücumlarla pozisyona girdik. Hakem 7 dakika uzatma vermişti. Golü akan oyunda yesek hakeme bir şey diyemem ama taç olduğunda 7 dakika uzatma bitmişti, maçı normalde bitirmesi lazımdı. Genç kardeşlerimizin bu sıcakta mücadelelerinden sonra puanla ayrılmayı hak etmiştik. Zor bir sezon geçiriyoruz, transfer yasağımız var. Bunlarla uğraşırken hakem ihmalkarlığıyla puan kaybetmek üzüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig Spor Toto 1. Lig: Pendikspor: 1 Altay: 0 Spor Toto 1. Lig: Pendikspor: 1 Altay: 0
Kaynak: AA

Pendikspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pedikspor-Altay maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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