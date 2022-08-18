Yeni Malatyaspor Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

18.08.2022 15:28
Yeni Malatyaspor Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında oynayacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında oynayacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasıdna 21 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te sahasında Adanaspor ile karşılaşacak olan sarı-siyahlı ekip bu maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde çalışmalarını sürdüren kaplanlar, Adanaspor maçını kazanarak lige moralli devam etmek istiyor. Antrenmanda yeniden anlaşma sağlanan defans oyuncusu Barış Başdaş da yer aldı.

Bodrumspor maçında savunmasında büyük açıklar veren sarı-siyahlılar, defansa takviye yaparak geçen sezon kadrosunda bulundurduğu Barış Başdaş ile yeniden anlaştı.

Yeni Malatyaspor, ligde ilk maçını bu sezon ilk kez 1. lige yükselen Bodrumspor'la deplasmanda oynamış ve rakibine 3-1 mağlup olmuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Adanaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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