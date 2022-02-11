Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında yarın ve 13 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 24. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

13.30 Adanaspor-Altaş Denizlispor: Yusuf Ziya Gündüz

13.30 Beypiliç Boluspor- Ankara Keçiörengücü: Adem Cinek

16.00 MKE Ankaragücü- İstanbulspor: Furkan Aksuoğlu

19.00 Balıkesirspor-Kocaelispor: Eren Özyemişcioğlu

13 Şubat Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Turgut Doman

13.30 Manisa FK-NasaDoge Menemenspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Burak Pakkan