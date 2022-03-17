Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyon Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 29. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
17.00 İstanbulspor- Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın
19 Mart Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor- Altınordu: Furkan Aksuoğlu
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan
19.00 NasaDoge Menemenspor- Beypiliç Boluspor: Mehmet Türkmen
20 Mart Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor: Ömer Faruk Turtay
13.30 Manisa FK- MKE Ankaragücü: Adem Cinek
16.00 Bursaspor- Balıkesirspor: Yusuf Ziya Gündüz
19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor: Adnan Deniz Kayatepe
21 Mart Pazartesi:
19.00 Adanaspor- Eyüpspor: Reşat Onur Coşkunses
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasındaki maçların hakemleri belli oldu - Son Dakika