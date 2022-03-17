Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasındaki maçların hakemleri belli oldu - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasındaki maçların hakemleri belli oldu

17.03.2022 12:51
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasındaki maçların hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyon Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 29. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 İstanbulspor- Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın

19 Mart Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor- Altınordu: Furkan Aksuoğlu

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan

19.00 NasaDoge Menemenspor- Beypiliç Boluspor: Mehmet Türkmen

20 Mart Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor: Ömer Faruk Turtay

13.30 Manisa FK- MKE Ankaragücü: Adem Cinek

16.00 Bursaspor- Balıkesirspor: Yusuf Ziya Gündüz

19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor: Adnan Deniz Kayatepe

21 Mart Pazartesi:

19.00 Adanaspor- Eyüpspor: Reşat Onur Coşkunses

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Spor Toto, Türkiye, Ankara, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasındaki maçların hakemleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasındaki maçların hakemleri belli oldu - Son Dakika
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