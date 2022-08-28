Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 3 Adanaspor: 3

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Bodrumspor evinde karşılaştığı Adanaspor ile 3-3 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
6. dakikada Celal Dumanlı'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Emre Kaplan, ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-0
45+3. dakikada Bodrumspor ceza sahası dışında topla buluşan Lamin, rakibini çalımlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
67. dakikada Adanaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Hadi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
68. dakikada sağ kanattan Üzeyir'in ortasında Celal meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2
90. dakikada Kenan'ın ortasında Musa Caner, topu ağlara yolladı. 3-2
90+5. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Lamin'in şutu filelere gitti. 3-3
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe xx, Bersan Duran xx, Ogün Kamacı xx
Bodrumspor: Ali x, Üzeyir, Onur xx (Musah dk. 72 x), Süleyman Özdamar xx, Cenk xx, Yekta x (Erkan dk. 57 x), Recep (Adis dk. 57 x), Samet xx, Süleyman Güneş x (Kenan dk. 46 x), Bahadır x (Musa Caner dk. 57 x), Celal xx
Yedekler: Bahri Tosun, Ali Aytemur, Dejan Drazic, İsmail Tarım,
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Adanaspor: Hasan xx, Youssef xx, Samuel x (Burak dk. 61 x), Hakkı x (Özcan dk. 83 ?), Evren xx, Lamin xxx, Burak Can Çamoglu xx (Ahmethan dk. 90+4 ?), Yohan x (Yiğithan dk. 83 ?), Emre xx, Mehmet xx (Hakan dk. 46 xx), Hadi xx
Yedekler: Mehmet Doğan, Fırat Arıkan, Muhammet Yazıcı, Mustafa Acar, Furkan Efe Bildir
Teknik Direktör Mustafa Kaplan
Goller: Emre Kaplan (dk. 6 k.k.), Celal Dumanlı (dk. 68), Musa Caner (dk. 90+1) (Bodrumspor), Lamin (dk. 45+3 ve 90+5), Hadi (dk. 67) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Musah (Bodrumspor), Lamin, Emre, Mustafa Kaplan (Teknik Direktör), Burak (Adanaspor) - MUĞLA
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