Manisa FK, Altaş Denizlispor maçına hazır

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında yarın Altaş Denizlispor'u konuk edecek Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan antrenmanla çalışmalarını tamamlayan siyah-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı.
Manisa FK ile Altaş Denizlispor arasında Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı, hakem Caner Ak yönetecek.
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