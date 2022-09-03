Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 3 Eyüpspor: 0 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 3 Eyüpspor: 0

03.09.2022 20:41
Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 3 Eyüpspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Bodrumspor evinde karşılaştığı Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Bodrumspor evinde karşılaştığı Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

20. dakikada Bodrumspor ceza yayı içinden serbest vuruş kazandı. Topu başına geçen Kenan Özer, topu auta yolladı.

29. dakikada rakip ceza sahasına giren Celal Dumanlı, rakibin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda VAR'a giden hakem, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Üzeyir Ergün, topu ağlarla buluşturdu. 1-0

34. dakikada ceza sahasına ilerleyen Celal'in sert şutunda kaleci Harun topu çeldi. Dönen topu Recep Aydın tamamladı. 2-0

86. dakikada Adis Jahovic, ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Adem Cinek penaltı kararı verdi.

90. dakikada beyaz noktanın başına geçen Jahovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Adem Cinek xx, Murat Şener xx, Burak Cansız xx

Bodrumspor: Ali xx, Erkan xx (Abdurrahman dk. 90 ?), Süleyman Özdamar xxx, Samet xx, Kenan xx, Üzeyir xxx, Onur xxx, Celal xxx (Adis dk. 74 xx), Bahadır xx (Süleyman Güneş dk. 63 xx), Cenk xx, Recep xx (Musah dk. 90 ?)

Yedekler: Bahri Tosun, Yekta Kurtuluş, Mert Çayır, Musa Aktaş, Ali Aytemur

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Eyüpspor: Harun x, Erdem x (Ezeh dk. 46 x), Luccas Claro x (Fethi dk. 32 x), Alpaslan x, Sinan xx (Umut dk. 68 x), Mehmet x, Pa Amat x, İbrahim x (Recep Niyaz dk. 46 x), Berkan x, Emeka x, Stephane x (Bekir dk. 46 x)

Yedekler: Cengiz Köseer, Ahmet Yazar, Arda Yumurtacı, Can Bayırkan, Ahmet Özkaya, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Üzeyir (dk. 31 pen.), Recep (dk. 34), Jahovic (dk. 90 pen.) (Bodrumspor)

Kırmızı kartlar: Mehmet Murat Uçar (dk. 89), Alpaslan Öztürk (dk. 90) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: İbrahim, Alpaslan, Harun (Eyüpspor) Cenk, Kenan, Adıs (Bodrumspor) - MUĞLA

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Bodrumspor-Eyüpspor maçının ardından Bodrumspor-Eyüpspor maçının ardından Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig
Kaynak: İHA

Kenan Özer, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 3 Eyüpspor: 0 - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 3 Eyüpspor: 0 - Son Dakika
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