Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

01.09.2022 13:48
Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Nurtettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde çalışmalarını sürdüren Malatya temsilcisinde, lisansı çıkarılan Haqi Osman ve Philip Gameli Awuku da yer aldı. Öte Yandan defans oyuncusu Barış Başdaş'ın geçen sezondan bulunan 2 maçlık cezası sona erdi. Cihat Arslan'ın şans vermesi halinde Barış, bu maçta forma giyebilecek.

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Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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