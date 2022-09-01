Spor Toto 1. Ligde henüz 3 ile tanışamayan Doğu Anadolu ekibi, Rizespor maçında mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. - MALATYA

Nurtettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde çalışmalarını sürdüren Malatya temsilcisinde, lisansı çıkarılan Haqi Osman ve Philip Gameli Awuku da yer aldı. Öte Yandan defans oyuncusu Barış Başdaş 'ın geçen sezondan bulunan 2 maçlık cezası sona erdi. Cihat Arslan'ın şans vermesi halinde Barış, bu maçta forma giyebilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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