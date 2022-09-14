Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika

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