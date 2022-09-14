Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

14.09.2022 15:14
Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

16 Eylül Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor- Altay: Oğuzhan Çakır

17 Eylül Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: Caner Ak

16.00 Altaş Denizlispor- Gençlerbirliği: Tarık Güldal

19.00 Adanaspor- Çaykur Rizespor: Onur Özütoprak

19.00 Eyüpspor-Beyçimento Bandırmaspor: Cihan Aydın

18 Eylül Pazar:

13.30 Tuzlaspor- Pendikspor: Eren Özyemişcioğlu

16.00 Bodrumspor- Manisa FK: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Yılport Samsunspor- Sakaryaspor: Turgut Doman

19.00 Göztepe- Altınordu: Muhammet Ali Metoğlu

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika
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