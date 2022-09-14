Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
16 Eylül Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor- Altay: Oğuzhan Çakır
17 Eylül Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: Caner Ak
16.00 Altaş Denizlispor- Gençlerbirliği: Tarık Güldal
19.00 Adanaspor- Çaykur Rizespor: Onur Özütoprak
19.00 Eyüpspor-Beyçimento Bandırmaspor: Cihan Aydın
18 Eylül Pazar:
13.30 Tuzlaspor- Pendikspor: Eren Özyemişcioğlu
16.00 Bodrumspor- Manisa FK: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Yılport Samsunspor- Sakaryaspor: Turgut Doman
19.00 Göztepe- Altınordu: Muhammet Ali Metoğlu
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