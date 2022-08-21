Yeni Malatyaspor-Adanaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında Adanaspor ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, futbolcularının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kampa gitmeyen bir takımla sezona hazırlandıklarını ifade etti.

Tüm olumsuzluklara rağmen ortaya takım çıkarmanın zor olduğunu anlatan Arslan, şöyle devam etti:

" Bazen iddialı gibi geliyor ama bu takım ilk 7'ye girerse şaşırmam. Bu enteresan geliyor insanlara. Halen lisansı çıkmayan oyuncularımız var. Bu mücadelenin üzerine bir şeyler inşa ederiz Allah'ın izniyle. Bu takım 3-4 maç arka arkaya kazandığında kimse şaşırmasın, öyle inancım var bu takıma. Çünkü iyi, mücadele etmeye çalışan çocuklar var. Bugün ayakta kalmak kolay değildi. 1-0'dan 2-0'a düşebilirdik sonrasında 1-1'den 2-1'i yakalayıp daha iyi bir skor elde edebilirdik. Mücadele bizi sevindirdi. Giren oyuncuların temposu yüzde 100 değildi. Eksikleri giderirsek ligin ciddi bir takımı olacağız, buna inanıyorum."

Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise karşılaşmanın ilk yarısının dengeli oynandığını attıkları gole rağmen değerlendiremediklerin pozisyonlar da olduğunu dile getirdi.

İkinci golü bulamadıkları için rahat bir oyun sergileyemediklerini vurgulayan Kaplan, "Bu tip takımların golü yedikten sonra direnci artıyor. Golü yedikten sonra Yeni Malatayaspor'un direnci de arttı ama ben Yeni Malatyaspor'u kutluyorum. Genç, dinamik bir takım. İkinci yarı tamamen belki 1-2 pozisyon bulduk ama son dakikadaki pozisyonu gole çevirsek kazanabilirdik, yapamayınca Yeni Malatyaspor'un direnci daha çok arttı ve bize de sıkıntı oldu. Maçın geneline bakıldığında her iki takımın oyuncularını kutlamak lazım çünkü sıcak bir hava vardı, iyi bir oyun oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarıda Yeni Malatyaspor'un daha iyi bir oyun sergilediğini anlatan Kaplan, "Üçüncü bölgede belki biraz üretkenlikleri yoktu ama Yeni Malatyaspor takımının genç oyuncuları bu ligde kendilerinden daha çok söz ettirecek. İlk yarı bulduğumuz pozisyonları atsaydık belki buradan maçı kazanarak gidebilirdik ama futbolda bunlar var. Bizim daha iyi olmamız lazım. Belirli bölgelerde eksiklerimiz var. Bir an önce bunları tamamlarsak daha iyi olmayı düşünüyoruz. Futbolda eğer öne geçtiğiniz maçları kazanamıyorsan bir sıkıntı var demektir. Savunma derinliğinde yaptığımız hatalar bizi zora soktu." ifadelerini kullandı.