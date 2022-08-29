Altay sezona 'kabus' gibi başladı - Son Dakika
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Altay sezona 'kabus' gibi başladı

29.08.2022 10:43
Altay sezona 'kabus' gibi başladı

Spor Toto 1. Lig'in ilk 3 haftasında 3 mağlubiyet alan Altay, sezona adeta kabus gibi başlangıç yaptı.

Spor Toto 1. Lig'in ilk 3 haftasında 3 mağlubiyet alan Altay, sezona adeta kabus gibi başlangıç yaptı. Oynanan kötü oyun siyah-beyazlı taraftarların tepkisini topladı.

Geçtiğimiz sezon mali sıkıntılar yaşayan ve bir dönemlik transfer yasağı alan Altay, sezona geçtiğimiz yıl kadrosunda bulunan tecrübeli futbolcuları ikna ederek ve altyapısından yetişen genç futbolcuları kadrosuna dahil ederek başlamıştı. Zor bir sezon geçirmesi beklenen siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcuların kadroya dahil oluşuyla umutlarını yeşertmişti. Ancak oynanan ilk üç hafta itibarıyla İzmir temsilcisi taraftarını mutlu edemedi.

Taraftarlara 'sabırlı olun' çağrısı

İlk haftada sahasında Samsunspor'a 2-0 kaybeden Altay, ikinci haftada ise deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'a son saniye golüyle mağlup olmaktan kurtulamadı. Siyah-beyazlılar, dün akşam İzmir'de oynanan mücadelede ise Keçiörengücü'ne 3-1 kaybetti. Maç boyunca organize olamayan Altay'da, oynanan kötü futbol taraftarın da tepkisini topladı. Pendikspor müsabakasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle bu hafta takımını yalnız bırakan Teknik Direktör Sinan Kaloğlu'na bazı taraftarlar istifa çağrısı yaptı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, takıma yeni dahil olan oyuncuların form durumunun yükselmesinin 1-2 hafta daha zaman alacağını belirterek, taraftarlara sabırlı olma çağrısı yaptı.

Altaylı taraftarlar, kulübün sosyal medya hesaplarına yazdıkları yorumlarda da oynanan isteksiz ve kötü futbola tepki gösterdi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay sezona 'kabus' gibi başladı - Son Dakika

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