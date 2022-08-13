Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 0 Boluspor: 1 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 0 Boluspor: 1

13.08.2022 19:07
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 0 Boluspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Boluspor'a 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Boluspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Boluspor'da Gökhan Karadeniz'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top az farkla yan ağlarda kaldı.

14. dakikada Nizamettin'in pasıyla orta saha yakınlarında topla buluşan Diallo, hızla girdiği ceza sahası içerisinde topu müsait pozisyondaki arkadaşı Gakpa'ya çıkardı. Gakpa'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak hakem VAR incelemesinde Diallo'nun ofsayt pozisyonunda olduğunu belirterek, golü iptal etti.

24. dakikada Burak Altıparmak'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Erhan'ın şutunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

53. dakikada Boluspor atağında sağ kanattan Balde'nin arka direğe ortaladığı topa Gökhan Karadeniz'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.

54. dakikada Boluspor'da Oulare, sol kanatta Çağrı'ya yaptığı faul sonrası hakem tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışına gönderildi.

90. dakikada Boluspor atağında Bülent'in sol kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde Balde'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

90+3. dakikada Hakan Barış'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Batuhan Kör'ün dar açıdan sert vuruşunda, kaleci Çağlar son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Adem Cinek xx, Cemal Alpay xx, Mehmet Şengül xx

Manisa FK: Birkan x, Ayberk x, Ba x, Domgjonas xx, Çağrı xx, Nizamettin xx (Hakan Barış dk. 75 x), Burak Altıparmak x (Prib dk. 70 x), Gakpa xx (Adem dk. 75 x), Erhan x (Batuhan Kör dk. 62 x), Grezda x (Selim dk. 46 x), Diallo x

Yedekler: Ömer, Veli, Mert, Fırat

Teknik Direktör: Levent Eriş

Boluspor: Çağlar xx, Hakan Bilgiç xx, Oulare x, Onur xx, Bülent xx (Batuhan İşçiler dk. 90+2 ?), Burak Asan xx, Landel xx, Bregu x (Ercan dk. 62 xx), Gökhan Alsan xx (Ngandu dk. 46 xx), Gökhan Karadeniz xx (Tugay dk. 77 xx), Furkan x (Balde dk. 46 xxx)

Yedekler: Selmani, Muhammet, Arda, Ensar

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Gol: Balde (dk. 90) (Boluspor)

Kırmızı kart: Oulare (dk.53) (Boluspor)

Sarı kartlar: Ayberk, Hakan Barış (Manisa FK), Gökhan Alsan, Balde (Boluspor) - MANİSA

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Kaynak: İHA

Gökhan Karadeniz, Boluspor, Manisa, Spor, Son Dakika

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Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 0 Boluspor: 1 - Son Dakika
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