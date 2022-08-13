14. dakikada Nizamettin'in pasıyla orta saha yakınlarında topla buluşan Diallo, hızla girdiği ceza sahası içerisinde topu müsait pozisyondaki arkadaşı Gakpa'ya çıkardı. Gakpa'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak hakem VAR incelemesinde Diallo'nun ofsayt pozisyonunda olduğunu belirterek, golü iptal etti.

Kaynak: İHA

Gökhan Karadeniz, Boluspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 0 Boluspor: 1 - Son Dakika

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