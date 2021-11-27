Denizlispor deplasmandan 1 puanla dönüyor

Süper Lig'in bir başka süper derbisi! Antalyaspor, devlere kök söktüren Alanyaspor'a gol oldu yağdı

Üç gündür her yerde aranan 2 arkadaşın cansız bedeni çukurda bulundu

Van Gölü'nün artık bir vaşağı var!

20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!

Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!