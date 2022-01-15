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Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 Ümraniyespor: 0 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 Ümraniyespor: 0

15.01.2022 18:09
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 Ümraniyespor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Yacine Bammou'nun pasında topla buluşan Serkan Göksu'nun ceza sahası dışı sağ tarafından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Alperen Uysal'da kaldı.

53. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında Mehmet Yeşil'in uzaklaştırmaya çalıştığı top önündeki rakibi Onur Ayık'a çarptı. Kaleye yönelen meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

67. dakikada ceza sahası içi solunda Kartal Kayra Yılmaz'ın Valon Ethemi'ye müdahalesi sonucunda hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

68. dakikada penaltıda topun başına geçen İbrahim Yılmaz meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-0

79. dakikada Melih Kabasakal'ın ceza sahası dışından yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarıya çıktı.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Gökhan Memişoğlu xx, Hüsnü Emre Çelimli xx

İstanbulspor: Alperen Uysal xxx, Oğuzhan Berber xx, Ologo xx (Okan Erdoğan dk. 76 x), Mehmet Yeşil xx, Ali Yaşar xx, Melih Kabasakal xxx, Ferhat Yazgan xx (Muammer Sarıkaya dk. 76 x), Eslem Öztürk xx, Jetmir Topalli xx (Emrecan Uzunhan 90+2 ?), Valon Ethemi xxx (Berkay Görmez dk. 90+2 ?), İbrahim Yılmaz xxx (Emir Kaan Gültekin dk. 86 ?)

Yedekler: Marin Ljubic, Tuncer Duhan Aksu, Aldin Cajic, Fatih Tultak, Yusuf Ali Özer

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Ümraniyespor: Burak Öğür x, Vrsajevic x (Kehinde dk. 75 x), Alim Öztürk x, Glumac x, Ercan Coşkun x, Kartal Kayra Yılmaz x, Serkan Göksu x, Mrsic x, Onur Ayık x (Oğuz Gürbulak dk. 75 x), Yonathan del Valle x (Stefano Napoleoni dk. 46 x), Yacine Bammou x

Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Oğuzcan Çalışkan, Hüseyin Atakan Üner, Muammer Denizhan Taşkan, Faruk Can Genç, Mustafa Can Karagöz

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: İbrahim Yılmaz (dk. 68 pen.)

Sarı kartlar: Glumac (Ümraniyespor), Ferhat Yazgan, Ologo (İstanbulspor) - İSTANBUL

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Ümraniyespor, İstanbulspor, Kadir Sağlam, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 Ümraniyespor: 0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 Ümraniyespor: 0 - Son Dakika
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