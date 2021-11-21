Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Altınordu: 0

71. dakikada Ahmet'in köşe vuruşu sonrası topa kafayla müdahale eden Hüsametti'nin vuruşunda top Manisa FK kalecisinde kaldı.

64. dakikada Diallo'nun pası sonrası Anıl vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak dışarı çıktı.

58. dakikada Altınordu oyuncusu Rıdvan, Manisa FK oyuncusu Okan ile girdiği pozisyonda faul yapması sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

50. dakikada Kürşat'ın uzaktan pasında topla buluşan Kenan sol çaprazdan sert vuruş yaptı, top dışarı çıktı.

Spor Toto 1. Lig 13. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Altınordu 'yu 1-0 mağlup etti.

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