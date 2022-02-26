Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Eyüpspor: 1 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Eyüpspor: 1

26.02.2022 15:28
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Eyüpspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Bedirhan'ın sağ kanattan çıkardığı pasta penaltı noktası üzerinde Erhan'ın gelişine sert şutunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak az farkla direğin yanından auta gitti.

14. dakikada savunmadan gönderilen uzun pasta Eyüpspor savunmasının arkasına sarkarak topla buluşan Ozegovic'in ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Emrullah son anda müdahale ederek, mutlak golü önledi.

26.dakikada Muhamet Taha'nın sol kanattan içeriye çıkardığı pasta topla buluşan Nizamettin'in ceza yayının içinden gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

27.dakikada Eyüpspor atağında rakip ceza yayının hemen gerisinde topa sahip olan Dibba'nın şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.

36. dakikada Eyüpspor'un kullanacağı serbest vuruş sırasında Dibba ile Erhan arasında yaşanan tartışma sonrası 4. hakemin de uyarısıyla Eyüpspor'lu Dibba, kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

39.dakikada Diallo, süratiyle rakip savunmadan kaptığı topu ceza sahası içerisinde Erhan'ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun düzgün sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

50.dakikada Landre'nin uzun pasında savunmanın arkasına sarkarak topla buluşan Diallo'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, top ağlara gitti. 2-0

63.dakikada Hakan'ın savunmadan uzaklaştırdığı topa hareketlenen Diallo'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Emrullah meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

85.dakikada Eyüpspor atağında Umut'un kafayla indirdiği topu penaltı noktası yakınlarında kontrol eden Timur, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

90+3.dakikada Okan'ın pasıyla topa sahip olan Hakan'ın hızla girdiği ceza sahası sağ çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Emrullah'ta kaldı.

90+6.dakikada Eyüpspor savunmanın hatasında topu kapan Anıl'ın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Eren Özyemişçioğlu xx, Gökmen Baltacı xx, Bersan Duran xx

Manisa FK: Birkan xx, Muhammet Taha xx, Landre xx, Sadi xx, Bedirhan xx, Nizamettin xxx (Veli dk. 88 ?), Gakpa xx (Andre Souza dk. 81 xx), Diallo xxx (Selim dk. 81 xx), Hakan xx, Erhan xxx (Anıl dk. 66 xx), Ozegovic xx (Okan dk. 81 xx)

Yedekler: Samet, Yiğit, Özgür, Çağrı

Teknik Direktör: Turgay Altay

Eyüpspor: Emrullah x, Popov x, Buatu x, Yalçın x, Mehmet x(Mete Kaan dk. 79 xx), Badji x (Timur dk. 46 xx), Ahmed x (Enes Keskin dk. 79 x), Sekidika x (Caner dk. 46 xx), Oğulcan x (Cenk dk. 56 x), Dibba x, Umut x

Yedekler: Çağlar, Mezague, Mikail, Enes Ersoy

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Erhan (dk. 39), Diallo (dk. 50) (Manisa FK), Timur (dk. 85) (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Dibba (dk. 36) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Nizamettin, Hakan (Manisa FK), Buato, Timur (Eyüpspor) - MANİSA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Eyüpspor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Eyüpspor: 1 - Son Dakika
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