Üye Girişi
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Kocaelispor: 1 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Kocaelispor: 1

05.12.2021 15:42
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Kocaelispor: 1

Spor Toto 1. Lig 15. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig 15. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

10. dakikada sağ kanattan Diallo'nun ortaladığı topla ceza sahası içi sol çaprazda Anıl buluştu. Anıl'ın müsait pozisyonda sert şutunda top kaleci Korcan'da kaldı.

11. dakikada Kocaelispor savunmasının hatasında topu kapan Kemal'in şutunda kaleci Korcan meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

22. dakikada Mehmet Yılmaz'ın taç atışıyla topla buluşan Gakpa'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Korcan son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada Tisdell'in pasıyla topa sahip olan Diop'un rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şut, kaleci Birkan'ın ellerinde kaldı.

50. dakikada Manisa FK atağında Nizamettin'in sol kanattan ortaladığı topa altıpasın hemen önünde Okan'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

54. dakikada Manisa FK'nın kontratağında Diallo'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Gakpa, meşin yuvarlağı ayak içiyle uzak köşeden filelerle buluşturdu. 2-0

68. dakikada Kocaelispor atağında Yılmaz'ın rakip ceza yayının hemen gerisinden sert şutunda, kaleci Birkan son anda uzanarak direk dibinden topu kornere çeldi.

78. dakikada Kocaelispor rakip ceza sahası çizgisinin sağında serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Dilaver, Yiğit Ali'ye pas çıkardı. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden ağlarla buluştu. 2-1

84. dakikada Manisa FK'nın atağında Andre Sousa'nın sürüklediği topa elle müdahalede bulunan Yiğit Ali, hakem Çağdaş Altay tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

90+2. dakikada sol kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Andre Sousa'nın dar açıdan vuruşunda kaleci Korcan meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Hüseyin Aylak xx, Abdullah Uğur Sarı xx

Manisa FK: Birkan xx, Mehmet Yılmaz xx (Kubilay dk. 90+1 ?), Landre xx, Sadi xx, Erhan xx, Gakpa xxx, Nizamettin xxx (Andre Sousa dk. 74 xx), Hakan xx, Diallo xx (Veli dk. 74 xx), Anıl xx (Tabekou dk. 59 xx), Kemal x (Okan dk. 45 xxx)

Yedekler: Samet, Ahmet, Taha, Mehmet Ali

Teknik Direktör: Turgay Altay

Kocaelispor: Korcan x, Cisse x, Coelho x, Musa x (Alpay dk. 25 xx), Atila xx, Mandjeck xx, Yılmaz xx, Pereira x (Tisdell dk. 37 xx), Mehmet Taş x (Yiğit Ali dk. 59 xx), Benhur xx, Diop x (Dilaver dk. 59 xx)

Yedekler: İsmet, Mevlüt, İsa, Semih, Denizalp,

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: Okan (dk. 50), Gakpa (dk. 54) (Manisa FK), Yiğit Ali (dk. 78) (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Yiğit Ali (dk. 84) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Nizamettin (Manisa FK), Tisdell (Kocaelispor) - MANİSA

Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Kocaelispor: 1

Mehmet Yılmaz, Yiğit Ali, Spor Toto, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Kocaelispor: 1 - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

2485'ten geldiğini iddia eden adamın anlattıkları ürküttü: 25 Aralık 2021'de hayatımız kökten değişecek 15:32 2485'ten geldiğini iddia eden adamın anlattıkları ürküttü: 25 Aralık 2021'de hayatımız kökten değişecek
Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı 15:16 Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı 14:14 Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı Hendek olaylarında zarar gören kilisede restorasyon tamamlandı, 100 yıl sonra ilk ayin yapıldı 13:44 Hendek olaylarında zarar gören kilisede restorasyon tamamlandı, 100 yıl sonra ilk ayin yapıldı Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel 12:31 Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel Lise öğrencisinin 10:52 Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Kurmaylarına Erdoğan'dan, 09:02 Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi 18:19 Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi

Son Dakika Haberleri
15:32 2485'ten geldiğini iddia eden adamın anlattıkları ürküttü: 25 Aralık 2021'de hayatımız kökten değişecek
15:19 Babasını bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki kızın 5 adet suç kaydı bulundu
15:18 Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım
15:16 Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı
15:14 Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür
14:40 Oğlunun doğum gününde çırılçıplak poz veren anne, hapis cezasına çarptırıldı
14:23 Atilla Karaoğlan, bir haftada üçüncü büyük maçını yönetecek
14:14 Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı
14:11 Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı
13:51 Uğurcan Çakır'ın paylaşıma eşinden imalı yorum
9 kişi kalan Kayserispor'dan tarihi galibiyet! Eski Fenerli Thiam, Antalyaspor'a gol oldu yağdı 9 kişi kalan Kayserispor'dan tarihi galibiyet! Eski Fenerli Thiam, Antalyaspor'a gol oldu yağdı         
15:36
Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım         
15:18
Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür         
15:14
Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı         
14:12
Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı         
12:51
Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı         
12:26
Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı         
09:04
Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:59
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 15:49:10. #1.12#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Kocaelispor: 1 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement